С кем сборная Украины может сыграть в стыковых матчах ЧМ-2026

Дата публикации 18 ноября 2025 11:31
обновлено: 11:29
С кем сыграет сборная Украины в стыковых матчах отбора на ЧМ-2026
Игроки сборной Украины перед игрой. Фото: Reuters/Kacper Pempel

В Европе заканчиваются матчи группового этапа отбора на чемпионат мира. Сборная Украины уже заслужила право сыграть в стыковых поединках за право попасть на Мундиаль.

Подопечные Сергея Ребров узнают своего следующего соперника во время жеребьевки 20 ноября, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В плей-офф отбора на ЧМ-2026 сыграют 12 национальных команд, которые заняли вторые места в группах, и 4 победителя группового этапа Лиги Наций сезона 2024/2025, которых не оказалось на первом или втором местах в квалификационном этапе Кубка Мира. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат в окружении соперников. Фото: Reuters/Kacper Pempel

С кем может сыграть сборная Украины 

Согласно утвержденному регламенту, в плей-офф отбора будет четыре пути по четыре сборных в каждом из них. В каждом из таких квартетов пройдет полуфинал и финал, а победитель получит путевку на Мундиаль. 

Накануне жеребьевки участники плей-офф будут распределены на 4 корзины по 4 команды в каждой из них. Первые три корзины в порядке заполнят 12 команд, которые вышли в плей-офф со вторых мест групп отбора на Кубок Мира. Команды из Лиги Наций окажутся в четвертой корзине. 

"Сеяные" команды попадут в корзины 1 и 2. Представители первой корзины сыграют с соперниками из четвертой корзины, а команды из второй попадут на противника из третьей. 

В первой корзине оказались Италия, Турция, Украина и Польша. Во второй Северная Македония, Словакия, Шотландия и Чехия. В третью корзину попали Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, а также Косово. Четвертую корзину представят Уэльс, Румыния, Северная Ирландия и Швеция. 

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени. 

Напомним, жена Александра Зинченко объяснила, на что готова ради новых побед сборной Украины. 

Бывший наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко сделал важное заявление после победы над Исландией. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Жеребьевка
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
