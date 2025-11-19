Дик Адвокат вывел сборную Кюрасао на чемпионат мира

Сборная Кюрасао перед поединком. Фото: Reuters/Gilbert Bellamy

На Кубке Мира, который летом 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде, дебютирует еще одна команда. Сборная Кюрасао установит рекорд на предстоящем Мундиале.

Команда, которую болельщики называют "голубая волна", досрочно завоевала путевку на ЧМ, сообщает портал Новини.LIVE.

В отборочной группе B зоны Северной и Центральной Америки зафиксирована сенсация. В матче шестого тура сборная Кюрасао сыграла вничью с Ямайкой (0:0), набрала 12 баллов, опередила этого соперника вместе с Тринидадом и Тобаго, что помогло ей досрочно гарантировать себе путевку на Кубок Мира.

Фктболисты "голубой волны" после выхода на Мундиаль. Фото: Reuters/Gilbert Bellamy

Что известно о сборной Кюрасао

Эта команда обязана своим успехом 78-летнему Дику Адвокату, который возглавил ее летом 2024 года. Известному нидерландскому специалисту удалось стабилизировать игру "голубой волны", привнести надежность в действия обороны и научить "голубую волну" атаковать. Результатом стал выход на Мундиаль.

Болельщик сборной Кюрасао празднует исторический успех. Фото: Reuters/Gilbert Bellamy

Кюрасао — это самоуправляемое государственное образование в составе Нидерландов и по сути независимое государство. "Голубая волна" представит на турнире самое малочисленное государство в истории чемпионатов мира и побьет рекорд сборной Исландии на ЧМ-2018.

Фамилии игроков сборной Кюрасао мало, что скажут нейтральным болельщикам. Тем не менее представители этой национальной команды выступают за такие клубы, как ПСВ, "Цюрих", "Мидлсбро" и дортмундская "Боруссия".

