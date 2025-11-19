Кріштіану Роналду показав зіркове селфі з Білого дому

Кріштіану Роналду в Білому домі. Фото: Reuters/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. У делегації гостей резиденції опинився відомий футболіст Кріштіану Роналду.

Лідер збірної Португалії зробив селфі із самого серця США та показав його в Instagram.

Дональд Трамп прийняв у США Мохаммеда бін Салмана вперше після скандалу 2018 року, коли Саудівську Аравію звинуватили у вбивстві журналіста Хашоггі. Глава Білого дому відповів на запитання репортера про той злочин, заявивши, що бін Салман нічого не знав про те, що сталося.

Кріштіану Роналду в Білому домі. Фото: instagram.com/cristiano/

Атмосфера урочистого прийому була святковою, на ній були присутні зірка футболу Кріштіану Роналду з нареченою Джорджиною Родрігес, а також президент ФІФА Джанні Інфантіно. Трамп заявив, що його син є великим фанатом Роналду. Президент познайомив свого спадкоємця з Кріштіану та заявив, що після цього син поважатиме його ще більше.

Зіркове селфі Роналду

Перед вечерею в Білому домі португальський футболіст сфотографувався із зірковими гостями. Крім самого Кріштіану, ними виявилися його наречена Джорджина Родрігес, президент ФІФА Джанні Інфантіно та мільярдер Ілон Маск.

