Головна Спорт Роналду показав фотографії з шикарної вечері в Білому домі

Роналду показав фотографії з шикарної вечері в Білому домі

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 11:04
Оновлено: 11:10
Кріштіану Роналду показав зіркове селфі з Білого дому
Кріштіану Роналду в Білому домі. Фото: Reuters/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. У делегації гостей резиденції опинився відомий футболіст Кріштіану Роналду.

Лідер збірної Португалії зробив селфі із самого серця США та показав його в Instagram.

Читайте також:

Дональд Трамп прийняв у США Мохаммеда бін Салмана вперше після скандалу 2018 року, коли Саудівську Аравію звинуватили у вбивстві журналіста Хашоггі. Глава Білого дому відповів на запитання репортера про той злочин, заявивши, що бін Салман нічого не знав про те, що сталося.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Кріштіану Роналду в Білому домі. Фото: instagram.com/cristiano/

Атмосфера урочистого прийому була святковою, на ній були присутні зірка футболу Кріштіану Роналду з нареченою Джорджиною Родрігес, а також президент ФІФА Джанні Інфантіно. Трамп заявив, що його син є великим фанатом Роналду. Президент познайомив свого спадкоємця з Кріштіану та заявив, що після цього син поважатиме його ще більше.

Зіркове селфі Роналду

Перед вечерею в Білому домі португальський футболіст сфотографувався із зірковими гостями. Крім самого Кріштіану, ними виявилися його наречена Джорджина Родрігес, президент ФІФА Джанні Інфантіно та мільярдер Ілон Маск.

спорт Дональд Трамп футбол Кріштіану Роналду Білий дім
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
