Що Роналду хоче обговорити з Трампом під час зустрічі в Білому домі

Роналду вже завтра може зустрітися з Трампом — що відомо
Лідер саудівського "Аль-Насра" і збірної Португалії Кріштіану Роналду стане гостем президента США Дональда Трампа. Відомий футболіст приїде з візитом до Білого дому.
Трамп прийме Роналду й обговорить із ним майбутній чемпіонат світу з футболу, повідомляє журналіст Джейк Тейлор.
Футболіст Кріштіану Роналду складе компанію наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Салману, який відвідає Білий дім у середу, 19 листопада. Після зустрічі Дональда Трампа з королівською особою, до аудієнції приєднається португальський спортсмен.
Про що говоритимуть Трамп та Роналду
Президент США нещодавно отримав пам'ятну футболку від Кріштіану з автографом та підписом: "Президенту Дональду Трампу, який виступає за мир". Португальські журналісти написали, що Роналду обговорить із главою Білого дому організацію товариського матчу збірної США з командою Роберто Мартінеса, який відбудеться перед Кубком Світу. Також сторони обговорять організацію майбутнього Мундіалю.
У нещодавньому інтерв'ю Пірсу Моргану Кріштіану Роналду зізнався, що вважає Дональда Трампа одним із найважливіших людей, з ким він хотів би зустрітися та поспілкуватися. Португалець вважає, що глава Білого дому здатний змінити світ.
Чемпіонат світу з футболу пройде в США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.
Нагадаємо, Влада Седан пообіцяла завжди програвати в падел одному з футболістів збірної України, але є важлива умова.
Колишній футболіст та тренер збірної України Андрій Шевченко звернувся до вболівальників національної команди.
Читайте Новини.LIVE!