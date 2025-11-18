Відео
Роналду вже завтра може зустрітися з Трампом — що відомо

Роналду вже завтра може зустрітися з Трампом — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 10:15
Оновлено: 10:18
Що Роналду хоче обговорити з Трампом під час зустрічі в Білому домі
Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Лідер саудівського "Аль-Насра" і збірної Португалії Кріштіану Роналду стане гостем президента США Дональда Трампа. Відомий футболіст приїде з візитом до Білого дому.

Трамп прийме Роналду й обговорить із ним майбутній чемпіонат світу з футболу, повідомляє журналіст Джейк Тейлор.

Читайте також:

Футболіст Кріштіану Роналду складе компанію наслідному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Салману, який відвідає Білий дім у середу, 19 листопада. Після зустрічі Дональда Трампа з королівською особою, до аудієнції приєднається португальський спортсмен.

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Про що говоритимуть Трамп та Роналду

Президент США нещодавно отримав пам'ятну футболку від Кріштіану з автографом та підписом: "Президенту Дональду Трампу, який виступає за мир". Португальські журналісти написали, що Роналду обговорить із главою Білого дому організацію товариського матчу збірної США з командою Роберто Мартінеса, який відбудеться перед Кубком Світу. Також сторони обговорять організацію майбутнього Мундіалю.

У нещодавньому інтерв'ю Пірсу Моргану Кріштіану Роналду зізнався, що вважає Дональда Трампа одним із найважливіших людей, з ким він хотів би зустрітися та поспілкуватися. Португалець вважає, що глава Білого дому здатний змінити світ.

Чемпіонат світу з футболу пройде в США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Нагадаємо, Влада Седан пообіцяла завжди програвати в падел одному з футболістів збірної України, але є важлива умова.

Колишній футболіст та тренер збірної України Андрій Шевченко звернувся до вболівальників національної команди.

спорт Дональд Трамп футбол Кріштіану Роналду ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
