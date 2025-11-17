Гаррі Кейн встановив рекорд Європи за голами у кваліфікаціях турнірів

Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн оформив дубль у кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Албанії (2:0). Ці голи допомогли гравцю встановити новий рекорд у світовому футболі.

Цього разу Кейн став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій на чемпіонати світу та Європи, повідомив портал Новини.LIVE.

Рекорд Гаррі Кейна в матчах за Англію

Форвард "Баварії" та збірної Англії став найкращим бомбардиром відбіркових раундів чемпіонатів світу та Європи, забивши 40 голів у кваліфікаційних матчах.

Рекорд Кейна на вісім результативних ударів більше, ніж у найближчого переслідувача серед європейських збірних, Кріштіану Роналду, на рахунку якого 32 м’ячі.

Збірна Англії з Кейном провела ідеальний відбір на ЧС-2026, де команда виграла всі вісім матчів і набрала 24 очки, впевнено посівши перше місце у своїй групі.

