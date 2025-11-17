Відео
Головна Спорт Кейн оновив бомбардирський рекорд і вже недосяжний для Роналду

Кейн оновив бомбардирський рекорд і вже недосяжний для Роналду

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 19:37
Оновлено: 19:39
Гаррі Кейн встановив рекорд Європи за голами у кваліфікаціях турнірів
Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Форвард збірної Англії Гаррі Кейн оформив дубль у кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Албанії (2:0). Ці голи допомогли гравцю встановити новий рекорд у світовому футболі.

Цього разу Кейн став найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій на чемпіонати світу та Європи, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Рекорд Гаррі Кейна в матчах за Англію

Форвард "Баварії" та збірної Англії став найкращим бомбардиром відбіркових раундів чемпіонатів світу та Європи, забивши 40 голів у кваліфікаційних матчах.

Рекорд Кейна на вісім результативних ударів більше, ніж у найближчого переслідувача серед європейських збірних, Кріштіану Роналду, на рахунку якого 32 м’ячі.

Збірна Англії з Кейном провела ідеальний відбір на ЧС-2026, де команда виграла всі вісім матчів і набрала 24 очки, впевнено посівши перше місце у своїй групі.

Нагадаємо, керівник УАФ Андрій Шевченко опублікував пост після перемоги над Ісландією.

Стало відомо, що дружина Олександра Зінченка сказала для Олександра Зубкова.

Колишня учасниця шоу "Холостяк" вийшла заміж за футболіста.

футбол рекорд Кріштіану Роналду Збірна Англії по футболу Гаррі Кейн
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
