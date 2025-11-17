Гаррі Кейн обійшов бразильця Пеле за результативністю

Гаррі Кейн. Фото: Reuters

У фінальному турі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Англії обіграла Албанію з рахунком 2:0. Знову не залишив поле без гола форвард "левів" Гаррі Кейн.

Завдяки результативності Кейн обійшов в рейтингу найкращих легендарного бразильця Пеле, повідомив статистичний портал Transfermarkt.

Нове досягнення Кейна

У матчі проти Албанії Кейн оформив дубль та довів кількість забитих за збірну голів до 78-ми.

За забитими м’ячами 32-річний форвард обійшов легендарного Пеле (77). При цьому, англієць витратив на це 112 матчів, а бразилець всього 92.

Наразі Кейн знаходиться на 12-й позиції, але на відстані одного голу від Неймара та Годфрі Чіталу із Замбії. Ще 80 голі у легендарного угорця Ференца Пушкаша.

Абсолютним рекордсменом за голами за збірну є португалець Кріштіану Роналду — 143 голи у 226 матчах. У аргентинця Ліонеля Мессі 115 м’ячів у 196 іграх.

