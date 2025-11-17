Харри Кейн обошел бразильца Пеле по результативности

Харри Кейн. Фото: Reuters

В финальном туре квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Англии обыграла Албанию со счетом 2:0. Снова не оставил поле без гола форвард "львов" Гарри Кейн.

Благодаря результативности Кейн обошел в рейтинге лучших легендарного бразильца Пеле, сообщил статистический портал Transfermarkt.

Новое достижение Кейна

В матче против Албании Кейн оформил дубль и довел количество забитых за сборную голов до 78-ми.

По забитым мячам 32-летний форвард обошел легендарного Пеле (77). При этом, англичанин потратил на это 112 матчей, а бразилец всего 92.

Сейчас Кейн находится на 12-й позиции, но на расстоянии одного гола от Неймара и Годфри Читалу из Замбии. Еще 80 голов у легендарного венгра Ференца Пушкаша.

Абсолютным рекордсменом по голам за сборную является португалец Криштиану Роналду — 143 гола в 226 матчах. У аргентинца Лионеля Месси 115 мячей в 196 играх.

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко обратился к сборной и болельщикам после выхода в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Главный тренер национальной команды Исландии Арнар Гуннлейгсон остался разочарован поражением от Украины.