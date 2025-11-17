Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кейн обошел легендарного Пеле в рейтинге бомбардиров

Кейн обошел легендарного Пеле в рейтинге бомбардиров

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 15:33
обновлено: 15:31
Харри Кейн обошел бразильца Пеле по результативности
Харри Кейн. Фото: Reuters

В финальном туре квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Англии обыграла Албанию со счетом 2:0. Снова не оставил поле без гола форвард "львов" Гарри Кейн.

Благодаря результативности Кейн обошел в рейтинге лучших легендарного бразильца Пеле, сообщил статистический портал Transfermarkt.

Реклама
Читайте также:

Новое достижение Кейна

В матче против Албании Кейн оформил дубль и довел количество забитых за сборную голов до 78-ми.

По забитым мячам 32-летний форвард обошел легендарного Пеле (77). При этом, англичанин потратил на это 112 матчей, а бразилец всего 92.

Сейчас Кейн находится на 12-й позиции, но на расстоянии одного гола от Неймара и Годфри Читалу из Замбии. Еще 80 голов у легендарного венгра Ференца Пушкаша.

Абсолютным рекордсменом по голам за сборную является португалец Криштиану Роналду — 143 гола в 226 матчах. У аргентинца Лионеля Месси 115 мячей в 196 играх.

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко обратился к сборной и болельщикам после выхода в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Главный тренер национальной команды Исландии Арнар Гуннлейгсон остался разочарован поражением от Украины.

футбол Пеле Сборная Англии по футболу Харри Кейн Сборная Бразилии по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации