Харри Кейн установил рекорд Европы по голам в квалификациях турниров

Форвард сборной Англии Харри Кейн оформил дубль в квалификации чемпионата мира-2026 против Албании (2:0). Эти голы помогли игроку установить новый рекорд в мировом футболе.

На этот раз Кейн стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций на чемпионаты мира и Европы, сообщил портал Новини.LIVE.

Рекорд Харри Кейна в матчах за Англию

Форвард "Баварии" и сборной Англии стал лучшим бомбардиром отборочных раундов чемпионатов мира и Европы, забив 40 голов в квалификационных матчах.

Рекорд Кейна на восемь результативных ударов больше, чем у ближайшего преследователя среди европейских сборных, Криштиану Роналду, на счету которого 32 мяча.

Сборная Англии с Кейном провела идеальный отбор на ЧМ-2026, где команда выиграла все восемь матчей и набрала 24 очка, уверенно заняв первое место в своей группе.

