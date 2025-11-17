Видео
Кейн обновил бомбардирский рекорд и уже недосягаем для Роналду

Кейн обновил бомбардирский рекорд и уже недосягаем для Роналду

Дата публикации 17 ноября 2025 19:37
обновлено: 19:39
Харри Кейн установил рекорд Европы по голам в квалификациях турниров
Харри Кейн. Фото: Reuters

Форвард сборной Англии Харри Кейн оформил дубль в квалификации чемпионата мира-2026 против Албании (2:0). Эти голы помогли игроку установить новый рекорд в мировом футболе.

На этот раз Кейн стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций на чемпионаты мира и Европы, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Рекорд Харри Кейна в матчах за Англию

Форвард "Баварии" и сборной Англии стал лучшим бомбардиром отборочных раундов чемпионатов мира и Европы, забив 40 голов в квалификационных матчах.

Рекорд Кейна на восемь результативных ударов больше, чем у ближайшего преследователя среди европейских сборных, Криштиану Роналду, на счету которого 32 мяча.

Сборная Англии с Кейном провела идеальный отбор на ЧМ-2026, где команда выиграла все восемь матчей и набрала 24 очка, уверенно заняв первое место в своей группе.

футбол рекорд Криштиану Роналду Сборная Англии по футболу Харри Кейн
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
