Экс-участница Холостяка вышла замуж за спортсмена после шоу

Николай Кухаревич в Словакии. Фото: instagram.com/kolia_kuharevich/

Известная украинская модель Диана Зотова, которая сотрудничает с европейскими модными домами, могла официально сменить статус. Бывшая участница шоу "Холостяк" намекнула на замужество.

На странице девушки в Instagram появились фотографии в свадебном платье.

Реклама

Читайте также:

Диана Зотова стала одной из самых популярных участниц 14 сезона проекта "Холостяк". Еще в первом выпуске зрители узнали, что что модель уже несколько лет была знакома с главным героем шоу актером Тарасом Цымбалюком. Они переписывались в 2022 году, после чего потеряли связь.

Диана Зотова позирует для снимка. Фото: instagram.com/di__zotova/

Зотова могла вернуться к своему бывшему

Девушка попросила у Цымбалюка отпустить ее на съемки в первом выпуске, после чего вернулась в проект, чтобы снова его покинуть, причем со скандалом. Герой шоу напрямую спросил Диану, закончились ли ее отношения с бывшим парнем, украинским футболистом Николаем Кухаревичем. Зотова призналась, что до сих пор испытывает к спортсмену чувства. Цымбалюк попросил ее покинуть шоу "Холостяк".

Диана Зотова в свадебном платье. Фото: instagram.com/di__zotova/

Вскоре после того, как выпуск с уходом Зотовой из проекта вышел на телеэкраны, Диана опубликовала в сторис Instragram фотографии в элегантном подвенечном платье белого цвета. Она написала, что обожает свадебные наряды и уже неоднократно в них снималась. Однако подписчики звезды допустили, что модель все же вернулась к Николаю Кухаревичу, который в настоящее время выступает в Словакии. Официально пара ничего не подтверждала.

Напомним, жена украинского футболиста Александра Зинченко обратилась к другому игроку национальной команды с интересным предложением.

Президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков и футболистов за выход в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлейгсон объяснил, почему его команда не смогла обыграть Украину.