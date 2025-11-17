Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бывшая участница шоу Холостяк вышла замуж за футболиста

Бывшая участница шоу Холостяк вышла замуж за футболиста

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 15:03
обновлено: 15:04
Экс-участница Холостяка вышла замуж за спортсмена после шоу
Николай Кухаревич в Словакии. Фото: instagram.com/kolia_kuharevich/

Известная украинская модель Диана Зотова, которая сотрудничает с европейскими модными домами, могла официально сменить статус. Бывшая участница шоу "Холостяк" намекнула на замужество. 

На странице девушки в Instagram появились фотографии в свадебном платье. 

Реклама
Читайте также:

Диана Зотова стала одной из самых популярных участниц 14 сезона проекта "Холостяк". Еще в первом выпуске зрители узнали, что что модель уже несколько лет была знакома с главным героем шоу актером Тарасом Цымбалюком. Они переписывались в 2022 году, после чего потеряли связь. 

Диана Зотова
Диана Зотова позирует для снимка. Фото: instagram.com/di__zotova/

Зотова могла вернуться к своему бывшему 

Девушка попросила у Цымбалюка отпустить ее на съемки в первом выпуске, после чего вернулась в проект, чтобы снова его покинуть, причем со скандалом. Герой шоу напрямую спросил Диану, закончились ли ее отношения с бывшим парнем, украинским футболистом Николаем Кухаревичем. Зотова призналась, что до сих пор испытывает к спортсмену чувства. Цымбалюк попросил ее покинуть шоу "Холостяк". 

Диана Зотова
Диана Зотова в свадебном платье. Фото: instagram.com/di__zotova/

Вскоре после того, как выпуск с уходом Зотовой из проекта вышел на телеэкраны, Диана опубликовала в сторис Instragram фотографии в элегантном подвенечном платье белого цвета. Она написала, что обожает свадебные наряды и уже неоднократно в них снималась. Однако подписчики звезды допустили, что модель все же вернулась к Николаю Кухаревичу, который в настоящее время выступает в Словакии. Официально пара ничего не подтверждала. 

Напомним, жена украинского футболиста Александра Зинченко обратилась к другому игроку национальной команды с интересным предложением. 

Президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков и футболистов за выход в плей-офф отбора на ЧМ-2026. 

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлейгсон объяснил, почему его команда не смогла обыграть Украину. 

спорт шоу Холостяк футбол Тарас Цымбалюк Николай Кухаревич Диана Зотова
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации