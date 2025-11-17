Ексучасниця Холостяка вийшла заміж за спортсмена після шоу

Микола Кухаревич у Словаччині. Фото: instagram.com/kolia_kuharevich/

Відома українська модель Діана Зотова, яка співпрацює з європейськими модними будинками, могла офіційно змінити статус. Колишня учасниця шоу "Холостяк" натякнула на весілля.

На сторінці дівчини в Instagram з'явилися фотографії у весільній сукні.

Діана Зотова стала однією з найпопулярніших учасниць 14 сезону проєкту "Холостяк". Ще в першому випуску глядачі дізналися, що модель уже кілька років була знайома з головним героєм шоу актором Тарасом Цимбалюком. Вони листувалися у 2022 році, після чого втратили зв'язок.

Діана Зотова позує для знімка. Фото: instagram.com/di__zotova/

Зотова могла повернутися до свого колишнього

Дівчина попросила у Цимбалюка відпустити її на зйомки в першому випуску, після чого повернулася в проєкт, щоб знову його покинути, причому зі скандалом. Герой шоу безпосередньо запитав Діану, чи закінчилися її стосунки з колишнім хлопцем, українським футболістом Миколою Кухаревичем. Зотова зізналася, що досі відчуває до спортсмена почуття. Цимбалюк попросив її покинути шоу "Холостяк".

Діана Зотова у весільній сукні. Фото: instagram.com/di__zotova/

Незабаром після того, як випуск зі звільненням Зотової з проєкту вийшов на телеекрани, Діана опублікувала в сторіс Instragram фотографії в елегантній вінчальній сукні білого кольору. Вона написала, що обожнює весільні вбрання і вже неодноразово в них знімалася. Однак підписники зірки припустили, що модель все ж таки повернулася до Миколи Кухаревича, який нині виступає у Словаччині. Офіційно пара нічого не підтверджувала.

