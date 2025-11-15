Подруга Кухаревича виправдалася після відходу з шоу Холостяк

Діана Зотова на першій вечірці "Холостяка". Фото: instagram.com/di__zotova/

В Україні відбулася прем'єра п'ятого епізоду шоу "Холостяк 14", яке знову здивувало глядачів. Одна з фавориток проєкту несподівано припинила участь у ньому.

Модель Діана Зотова не вважає себе винною в тому, що сталося, про що повідомила в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Фіналістка конкурсу "Міс Україна-2021" Діана Зотова спочатку перебувала не в рівних умовах з іншими учасницями 14 сезону "Холостяка". Вона взяла участь у першій вечірці проєкту, після чого попросила Тараса Цимбалюка відпустити її на зйомки, які були заздалегідь заплановані.

Моель Діана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Головний герой шоу погодився на деякий час відпустити дівчину, з якою почав спілкуватися задовго до старту проєкту. Діана повернулася в 4 епізоді, але вже через тиждень несподівано вирушила додому.

Чому Зотова покинула шоу "Холостяк"

Тривалий час модель перебувала у стосунках із футболістом "Волині" Миколою Кухаревичем, який зараз виступає за словацький "Слован". Дівчина пояснила Тарасу Цимбалюку, що розлучилася зі спортсменом перед участю в "Холостяку", але він не готовий відпустити Діану. Зотова відчуває змішані почуття до свого колишнього, але не виключає, що між ними залишився романтичний зв'язок.

Діана Зотова в сукні. Фото: instagram.com/di__zotova/

Це зізнання засмутило Тараса Цимбалюка, хоча він зазначив, що здогадувався, що серце Діани Зотової залишається не вільним. Головному герою проєкту не залишалося нічого іншого, як відпустити дівчину попри те, що вона продовжує йому подобатися.

Діана Зотова і Тарас Цимбалюк на шоу. Фото: скріншот instagram.com/di__zotova/

Після виходу на екрани 5 епізоду шоу "Холостяк" багато глядачів поспішили звинуватити Зотову в тому, що вона під час участі в проєкті їздила не на зйомки, а до Кухаревича. Діана посмішила спростувати цю тезу.

