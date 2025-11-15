Видео
Подруга футболиста спровоцировала скандал на шоу Холостяк

Подруга футболиста спровоцировала скандал на шоу Холостяк

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 15:13
обновлено: 15:13
Подруга Кухаревича оправдалась после ухода из шоу Холостяк
Диана Зотова на первой вечеринке "Холостяка". Фото: instagram.com/di__zotova/

В Украине состоялась премьера пятого эпизода шоу "Холостяк 14", которое снова удивило зрителей. Одна из фавориток проекта неожиданно прекратила участие в нем. 

Модель Диана Зотова не считает себя виноватой в том, что произошло, о чем сообщила в сторис на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Финалистка конкурса "Мисс Украина-2021" Диана Зотова изначально находилась не в равных условиях с другими участницами 14 сезона "Холостяка". Она приняла участие в первой вечеринке проекта, после чего попросила Тараса Цымбалюка отпустить ее на съемки, которые были заранее запланированы. 

Диана Зотова
Моель Диана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Главный герой шоу согласился на время отпустить девушку, с которой начал общаться задолго до старта проекта. Диана вернулась в 4 эпизоде, но уже неделю спустя неожиданно отправилась домой. 

Почему Зотова покинула шоу "Холостяк"

Долгое время модель находилась в отношениях с футболистом "Волыни" Николаем Кухаревичем, который сейчас выступает за словацкий "Слован". Девушка объяснила Тарасу Цымбалюку, что рассталась со спортсменом перед участием в "Холостяке", но он не готов отпустить Диану. Зотова испытывает смешанные чувства к своему бывшему, но не исключает, что между ними осталась романтическая связь. 

Диана Зотова
Диана Зотова в платье. Фото: instagram.com/di__zotova/

Это признание огорчило Тараса Цымбалюка, хотя он отметил, что догадывался, что сердце Дианы Зотовой остается не свободным. Главному герою проекта не оставалось ничего иного, как отпустить девушку несмотря на то, что она продолжает ему нравиться. 

Диана Зотова и Тарас Цымбалюк
Диана Зотова и Тарас Цымбалюк на шоу. Фото: скриншот instagram.com/di__zotova/

После выхода на экраны 5 эпизода шоу "Холостяк" многие зрители поспешили обвинить Зотову в том, что она во время участия в проекте ездила не на съемки, а к Кухаревичу. Диана посмешила опровергнуть этот тезис. 

спорт шоу Холостяк футбол Тарас Цымбалюк Николай Кухаревич
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
