Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Роналду уже завтра может встретиться с Трампом — что известно

Роналду уже завтра может встретиться с Трампом — что известно

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 10:15
обновлено: 10:18
Что Роналду хочет обсудить с Трампом во время встречи в Белом доме
Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Лидер саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду станет гостем президента США Дональда Трампа. Известный футболист приедет с визитом в Белый дом. 

Трамп примет Роналду и обсудит с ним предстоящий чемпионат мира по футболу, сообщает журналист Джейк Тейлор. 

Реклама
Читайте также:

Футболист Криштиану Роналду составит компанию наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, который посетит Белый дом в среду, 19 ноября. После встречи Дональда Трампа с королевской особой, к аудиенции присоединится португальский спортсмен. 

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

О чем будут говорить Трамп и Роналду 

Президент США недавно получил памятную футболку от Криштиану с автографом и подписью: "Президенту Дональду Трампу, выступающему за мир". Португальские журналисты написали, что Роналду обсудит с главой Белого дома организацию товарищеского матча сборной США с командой Роберто Мартинеса, который состоится перед Кубком Мира. Также стороны обсудят организацию предстоящего Мундиаля. 

В недавнем интервью Пирсу Моргану Криштиану Роналду признался, что считает Дональда Трампа одним из важнейших людей, с кем он хотел бы встретиться и пообщаться. Португалец считает, что глава Белого дома способен изменить мир. 

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Напомним, Влада Седан пообещала всегда проигрывать в падел одному из футболистов сборной Украины, но есть важное условие

Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к болельщикам национальной команды. 

спорт Дональд Трамп футбол Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации