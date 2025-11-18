Что Роналду хочет обсудить с Трампом во время встречи в Белом доме

Роналду уже завтра может встретиться с Трампом — что известно
Лидер саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду станет гостем президента США Дональда Трампа. Известный футболист приедет с визитом в Белый дом.
Трамп примет Роналду и обсудит с ним предстоящий чемпионат мира по футболу, сообщает журналист Джейк Тейлор.
Футболист Криштиану Роналду составит компанию наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, который посетит Белый дом в среду, 19 ноября. После встречи Дональда Трампа с королевской особой, к аудиенции присоединится португальский спортсмен.
О чем будут говорить Трамп и Роналду
Президент США недавно получил памятную футболку от Криштиану с автографом и подписью: "Президенту Дональду Трампу, выступающему за мир". Португальские журналисты написали, что Роналду обсудит с главой Белого дома организацию товарищеского матча сборной США с командой Роберто Мартинеса, который состоится перед Кубком Мира. Также стороны обсудят организацию предстоящего Мундиаля.
В недавнем интервью Пирсу Моргану Криштиану Роналду признался, что считает Дональда Трампа одним из важнейших людей, с кем он хотел бы встретиться и пообщаться. Португалец считает, что глава Белого дома способен изменить мир.
Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.
