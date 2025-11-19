Красюк объяснил, когда Усик дебютирует в официальной игре за Полесье

Александр Усик в бою с Даниэлем Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

В житомирском "Полесье" подогрели слухи о дебюте чемпиона мира по боксу Александра Усика в официальном футбольном матче. Спортсмен уже давно мечтает выйти на поле и забить гол.

Бывший промоутер боксера Александр Красюк прокомментировал эту информацию в интервью Sport.ua.

Реклама

Читайте также:

Александр Усик уже давно сотрудничает с футбольным клубом "Полесье", амбиции которого простираются гораздо дальше борьбы за бронзовые медали в чемпионате Украины. Боксер периодически посещает матчи команды Руслана Ротаня, а также иногда принимает участие в тренировках вместе с житомирскими футболистами.

Александр Усик после одного из футбольных матчей звезд. Фото: instagram.com/usykaa/

Когда Усик выйдет на поле

В "Полесье" заявили, что дебют Александра на поле в официальной игре обязательно произойдет. Однако это случится только после того, как чемпион завершит боксерскую карьеру. Сам Усик пока не называл точной даты "ухода на пенсию".

Бывший менеджер боксера Александр Красюк тоже не стал точно отвечать на вопрос о выходе спортсмена на поле. Он заявил, что не владеет такой информацией, но подтвердил, что боксер действительно хочет сыграть в футбол.

"Что касается футбола — извиняюсь, комментировать не смогу, поскольку не разбираюсь в этом. Знаю одно: маркетинг и медийный потенциал Усика сегодня очень мощный", — заявил Красюк.

Команда Руслана Ротаня после 12 матчей набрала 23 очка и занимает 3 место в турнирной таблице.

Напомним, Криштиану Роналду опубликовал звездное селфи во время приема в Белом доме у президента США.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обратился к военнослужащим после выхода команды в стыковые матчи отбора на Кубок Мира.