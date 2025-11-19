Відео
Головна Спорт Усик дебютує за Полісся — відомо, коли це станеться

Усик дебютує за Полісся — відомо, коли це станеться

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 11:45
Оновлено: 11:44
Красюк пояснив, коли Усик дебютує в офіційній грі за Полісся
Олександр Усик у бою з Даніелем Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

У житомирському "Поліссі" підігріли чутки про дебют чемпіона світу з боксу Олександра Усика в офіційному футбольному матчі. Спортсмен уже давно мріє вийти на поле та забити гол.

Колишній промоутер боксера Олександр Красюк прокоментував цю інформацію в інтерв'ю Sport.ua.

Читайте також:

Олександр Усик уже давно співпрацює з футбольним клубом "Полісся", амбіції якого простягаються набагато далі боротьби за бронзові медалі в чемпіонаті України. Боксер періодично відвідує матчі команди Руслана Ротаня, а також іноді бере участь у тренуваннях разом із житомирськими футболістами.

Александр Усик
Олександр Усик після одного з футбольних матчів зірок. Фото: instagram.com/usykaa/

Коли Усик вийде на поле

У "Поліссі" заявили, що дебют Олександра на полі в офіційній грі обов'язково відбудеться. Однак це станеться тільки після того, як чемпіон завершить боксерську кар'єру. Сам Усик поки що не називав точної дати "виходу на пенсію".

Колишній менеджер боксера Олександр Красюк теж не став точно відповідати на питання про вихід спортсмена на поле. Він заявив, що не володіє такою інформацією, але підтвердив, що боксер дійсно хоче зіграти у футбол.

"Що стосується футболу — перепрошую, коментувати не зможу, оскільки не розбираюся в цьому. Знаю одне: маркетинг та медійний потенціал Усика сьогодні дуже потужний", — заявив Красюк.

Команда Руслана Ротаня після 12 матчів набрала 23 очки та посідає 3 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду опублікував зіркове селфі під час прийому в Білому домі у президента США.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров звернувся до військовослужбовців після виходу команди в стикові матчі відбору на Кубок Світу.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
