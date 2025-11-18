Усик прокоментував відмову від одного з чемпіонських поясів

Олександр Усик із чемпіонськими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Український боксер Олександр Усик перестав бути абсолютним чемпіоном світу після відмови від проведення обов'язкового захисту титулу. Досвідчений спортсмен попрощався з одним зі своїх поясів.

Через добу чемпіон лаконічно прокоментував це рішення на своїй сторінці в Instagram.

У понеділок, 17 листопада, Олександр Усик відмовився від титулу чемпіона світу з боксу за версією Всесвітньої боксерської організації. Керівництво WBO подякувало українцю за співпрацю та висловило впевненість, що прощання виявиться короткостроковим, і чемпіон ще повернеться.

Олександр Усик під час своєї промови. Фото: скріншот Instagram

Що сказав Усик після відмови від пояса

Уже наступного дня український спортсмен вийшов на зв'язок. Олександр записав коротке відео, яке змусило дивуватися багатьох його вболівальників.

"Усім доброго ранку! Дякую, WBO, за те, що були зі мною", — заявив Усик.

Після перемоги в реванші над Даніелем Дюбуа українець мав захистити титул WBO в бою з Джозефом Паркером, але зазнав травми спини та попросив відстрочку. У цей час новозеландець провів поєдинок із Фабіо Вордлі, який несподівано здобув перемогу. Саме британець зараз є чемпіоном за версією Всесвітньої боксерської організації.

