Стало відомо, хто може стати наступним суперником Усика

Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик подовжив відпочивати. Боксер планує повернутися весною 2026 року.

Суперником Усика, ймовірно стане, Фабіо Вордлі, повідомив портал Boxing Social.

Наступний суперник Усика

Промоутер Френк Воррен прокоментував перспективи бою між тимчасовим чемпіоном WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі та Усиком.

За словами промоутера, розвиток ситуації повністю залежить від українця, адже WBO вже найближчим часом може офіційно санкціонувати поєдинок.

Воррен переконаний, що бій є неминучим і процес рухається у правильному напрямку. Він також наголосив, що Вордлі не бажає утримувати чемпіонський статус "тимчасового", а прагне стати чемпіоном світу саме в ринзі й готовий зустрітися з Усиком.

Промоутер нагадав, що Вордлі завоював тимчасовий титул, перемігши другого номера світового рейтингу надважковаговиків, причому зробив це ефектно. На його думку, британець залишається небезпечним у будь-який момент бою.

