Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Невдовзі офіційно санкціонують наступний бій Усика

Невдовзі офіційно санкціонують наступний бій Усика

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 22:21
Оновлено: 22:26
Стало відомо, хто може стати наступним суперником Усика
Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик подовжив відпочивати. Боксер планує повернутися весною 2026 року.

Суперником Усика, ймовірно стане, Фабіо Вордлі, повідомив портал Boxing Social.

Реклама
Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Наступний суперник Усика

Промоутер Френк Воррен прокоментував перспективи бою між тимчасовим чемпіоном WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі та Усиком.

За словами промоутера, розвиток ситуації повністю залежить від українця, адже WBO вже найближчим часом може офіційно санкціонувати поєдинок.

Воррен переконаний, що бій є неминучим і процес рухається у правильному напрямку. Він також наголосив, що Вордлі не бажає утримувати чемпіонський статус "тимчасового", а прагне стати чемпіоном світу саме в ринзі й готовий зустрітися з Усиком.

Промоутер нагадав, що Вордлі завоював тимчасовий титул, перемігши другого номера світового рейтингу надважковаговиків, причому зробив це ефектно. На його думку, британець залишається небезпечним у будь-який момент бою.

Нагадаємо, керівник УАФ Андрій Шевченко подякував гравцям та уболівальникам після перемоги над Ісландією.

Стало відомо, що говорила дружина Олександра Зінченка до Олександра Зубкова.

Колишня учасниця популярного шоу "Холостяк" вийшла заміж за футболіста.

Олександр Усик бокс українські боксери Фабіо Вордлі Бій Усик — Вордлі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації