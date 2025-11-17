Видео
Вскоре официально санкционируют следующий бой Усика

Дата публикации 17 ноября 2025 22:21
обновлено: 22:26
Стало известно, кто может стать следующим соперником Усика
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик продолжил отдыхать. Боксер планирует вернуться весной 2026 года.

Соперником Усика, вероятно станет, Фабио Уордли, сообщил портал Boxing Social.

Александр Усик
Следующий соперник Усика

Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал перспективы боя между временным чемпионом WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли и Усиком.

По словам промоутера, развитие ситуации полностью зависит от украинца, ведь WBO уже в ближайшее время может официально санкционировать поединок.

Уоррен убежден, что бой неизбежен и процесс движется в правильном направлении. Он также отметил, что Уордли не желает удерживать чемпионский статус "временного", а стремится стать чемпионом мира именно в ринге и готов встретиться с Усиком.

Промоутер напомнил, что Уордли завоевал временный титул, победив второго номера мирового рейтинга супертяжеловесов, причем сделал это эффектно. По его мнению, британец остается опасным в любой момент боя.

Напомним, руководитель УАФ Андрей Шевченко поблагодарил игроков и болельщиков после победы над Исландией.

Стало известно, что говорила жена Александра Зинченко к Александру Зубкову.

Бывшая участница популярного шоу "Холостяк" вышла замуж за футболиста.

Александр Усик бокс украинские боксеры Фабио Уордли Бой Усик — Уордли
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
