Стало известно, кто может стать следующим соперником Усика

Вскоре официально санкционируют следующий бой Усика
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик продолжил отдыхать. Боксер планирует вернуться весной 2026 года.
Соперником Усика, вероятно станет, Фабио Уордли, сообщил портал Boxing Social.
Следующий соперник Усика
Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал перспективы боя между временным чемпионом WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли и Усиком.
По словам промоутера, развитие ситуации полностью зависит от украинца, ведь WBO уже в ближайшее время может официально санкционировать поединок.
Уоррен убежден, что бой неизбежен и процесс движется в правильном направлении. Он также отметил, что Уордли не желает удерживать чемпионский статус "временного", а стремится стать чемпионом мира именно в ринге и готов встретиться с Усиком.
Промоутер напомнил, что Уордли завоевал временный титул, победив второго номера мирового рейтинга супертяжеловесов, причем сделал это эффектно. По его мнению, британец остается опасным в любой момент боя.
