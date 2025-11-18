Видео
Видео

Усик прокомментировал отказ от пояса WBO — что сказал

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 18:25
обновлено: 18:24
Усик прокомментировал отказ от одного из чемпионских поясов
Александр Усик с чемпионскими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Украинский боксер Александр Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира после отказа от проведения обязательной защиты титула. Опытный спортсмен попрощался с одним из своих поясов. 

Спустя сутки чемпион лаконично прокомментировал это решение на своей странице в Instagram

В понедельник, 17 ноября, Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по боксу по версии Всемирной боксерской организации. Руководство WBO поблагодарило украинца за сотрудничество и выразило уверенность, что прощание окажется краткосрочным, и чемпион еще вернется. 

Александр Усик
Александр Усик во время своей речи. Фото: скриншот Instagram

Что сказал Усик после отказа от пояса

Уже на следующий день украинский спортсмен вышел на связь. Александр записал короткое видео, которое заставило недоумевать многих его болельщиков. 

"Всем доброе утро! Спасибо, WBO, за то, что были со мной", — заявил Усик. 

После победы в реванше над Даниэлем Дюбуа украинец должен был защитить титул WBO в бою с Джозефом Паркером, но получил травму спины и попросил отсрочку. В это время новозеландец провел поединок с Фабио Уордли, который неожиданно одержал победу. Именно британец сейчас является чемпионом по версии Всемирной боксерской организации.

спорт Александр Усик бокс WBO украинские боксеры
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
