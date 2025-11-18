Усик прокомментировал отказ от одного из чемпионских поясов

Александр Усик с чемпионскими поясами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Украинский боксер Александр Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира после отказа от проведения обязательной защиты титула. Опытный спортсмен попрощался с одним из своих поясов.

Спустя сутки чемпион лаконично прокомментировал это решение на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

В понедельник, 17 ноября, Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по боксу по версии Всемирной боксерской организации. Руководство WBO поблагодарило украинца за сотрудничество и выразило уверенность, что прощание окажется краткосрочным, и чемпион еще вернется.

Реклама

Александр Усик во время своей речи. Фото: скриншот Instagram

Что сказал Усик после отказа от пояса

Уже на следующий день украинский спортсмен вышел на связь. Александр записал короткое видео, которое заставило недоумевать многих его болельщиков.

"Всем доброе утро! Спасибо, WBO, за то, что были со мной", — заявил Усик.

Реклама

После победы в реванше над Даниэлем Дюбуа украинец должен был защитить титул WBO в бою с Джозефом Паркером, но получил травму спины и попросил отсрочку. В это время новозеландец провел поединок с Фабио Уордли, который неожиданно одержал победу. Именно британец сейчас является чемпионом по версии Всемирной боксерской организации.

Напомним, мы описали возможных соперников сборной Украины в стыковых матчах отбора на Кубок Мира.

Реклама

Влада Зинченко обратилась к Александру Зубкову с неожиданной мотивацией для полузащитника.

Президент УАФ Андрей Шевченко назвал ключевую причину победы сборной Украины над Исландией.