Головна Спорт Україна почне вдома — що відомо про стикові матчі ЧС-2026

Україна почне вдома — що відомо про стикові матчі ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 12:15
Оновлено: 12:12
Збірна України буде господинею стикових матчів відбору на ЧС
Микола Шапаренко та Роман Яремчук святкують перемогу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Уже цього тижня збірна України дізнається першого суперника по стикових поєдинках відбору на чемпіонат світу. Підопічні Сергія Реброва отримають перевагу в півфінальному протистоянні.

Саме збірна України прийме супротивника по півфіналу в статусі господарів поля, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Читайте також:

У четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом відбудеться церемонія жеребкування суперників по стикових матчах відбору на Кубок Світу. Команда Сергія Реброва може зіграти зі Швецією, Північною Ірландією, Румунією або Північною Македонією.

Илья Забарный
Ілля Забарний дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/uafukraine/

Досягнення збірної України

"Синьо-жовті" приймуть будь-якого з цих суперників на умовно своєму полі. Команда Сергія Реброва отримає можливість стати господарями у півфіналі. Причиною є той факт, що саме збірна України в рейтингу ФІФА перебуває вище за всіх своїх потенційних суперників (Україна — 27 місце, Швеція — 40, Румунія — 47, Північна Македонія — 65, Північна Ірландія — 69).

Отбор на ЧМ-2026
Кошики перед жеребкуванням стикових матчів. Фото: Telegram "Футбол 2.0"

У фіналі стикового турніру плей-оф, переможець якого й отримає путівку на чемпіонат світу, господарі поля будуть визначені завдяки жеребу.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду зробив фотографію із зірками футболу та політики на прийомі в Дональда Трампа.

А колишній менеджер Олександра Усика пояснив, коли боксер може дебютувати в офіційному футбольному матчі.

спорт футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Жеребкування
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
