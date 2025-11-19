Збірна України буде господинею стикових матчів відбору на ЧС

Україна почне вдома — що відомо про стикові матчі ЧС-2026
Уже цього тижня збірна України дізнається першого суперника по стикових поєдинках відбору на чемпіонат світу. Підопічні Сергія Реброва отримають перевагу в півфінальному протистоянні.
Саме збірна України прийме супротивника по півфіналу в статусі господарів поля, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".
У четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом відбудеться церемонія жеребкування суперників по стикових матчах відбору на Кубок Світу. Команда Сергія Реброва може зіграти зі Швецією, Північною Ірландією, Румунією або Північною Македонією.
Досягнення збірної України
"Синьо-жовті" приймуть будь-якого з цих суперників на умовно своєму полі. Команда Сергія Реброва отримає можливість стати господарями у півфіналі. Причиною є той факт, що саме збірна України в рейтингу ФІФА перебуває вище за всіх своїх потенційних суперників (Україна — 27 місце, Швеція — 40, Румунія — 47, Північна Македонія — 65, Північна Ірландія — 69).
У фіналі стикового турніру плей-оф, переможець якого й отримає путівку на чемпіонат світу, господарі поля будуть визначені завдяки жеребу.
