Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Юным талантом сборной Украины интересуется известный клуб

Юным талантом сборной Украины интересуется известный клуб

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 10:01
обновлено: 09:59
Попов может перейти в Аталанту — детали трансфера
Богдан Попов во время матча. Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Воспитанник киевского "Динамо" и футболист юношеской сборной Украины Богдан Попов может перейти в амбициозный клуб. Он прекрасно зарекомендовал себя в "Эмполи", став одним из открытий Серии В. 

За развитием карьеры Попова наблюдают несколько клубов, один из них готов сделать "Эмполи" предложение, сообщает Tuttosport

Реклама
Читайте также:

В сезоне 2025/2026 Богдан Попов провел 12 матчей во втором по силе дивизионе итальянского футбола. На счету 18-летнего форварда оказалось 5 голов. При этом он участвует в матчах отбора на Евро-2026 в составе юношеской сборной Украины. Богдан Попов забил уже несколько голов в матчах группового этапа, а подопечные Дмитрия Михайленко уверенно выиграли свою группу. 

Богдан Попов
Богдан Попов забивает гол. Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Где будет играть Попов 

Главным претендентом на молодого украинца стала итальянская "Аталанта". Клуб из Бергамо ищет замену своему нападающему Адемоле Лукману, который летом перейдет в один из грандов европейского футбола. 

"Аталанта" готова предложить "Эмполи" за Попова 6 млн евро. Сделку могут оформить во время зимнего трансферного окна. При этом украинец проведет в "Эмполи" вторую часть сезона на правах аренды, а уже летом переедет в Бергамо. 

Напомним, сборная Украины уже сегодня узнает соперников по плей-офф отбора на чемпионат мира. 

А донецкий "Шахтер" изучает возможность вернуть одного из своих бывших игроков, который выступает за границей. 

спорт футбол Футбол трансферы Аталанта Богдан Попов Эмполи
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации