Попов может перейти в Аталанту — детали трансфера

Юным талантом сборной Украины интересуется известный клуб
Воспитанник киевского "Динамо" и футболист юношеской сборной Украины Богдан Попов может перейти в амбициозный клуб. Он прекрасно зарекомендовал себя в "Эмполи", став одним из открытий Серии В.
За развитием карьеры Попова наблюдают несколько клубов, один из них готов сделать "Эмполи" предложение, сообщает Tuttosport.
В сезоне 2025/2026 Богдан Попов провел 12 матчей во втором по силе дивизионе итальянского футбола. На счету 18-летнего форварда оказалось 5 голов. При этом он участвует в матчах отбора на Евро-2026 в составе юношеской сборной Украины. Богдан Попов забил уже несколько голов в матчах группового этапа, а подопечные Дмитрия Михайленко уверенно выиграли свою группу.
Где будет играть Попов
Главным претендентом на молодого украинца стала итальянская "Аталанта". Клуб из Бергамо ищет замену своему нападающему Адемоле Лукману, который летом перейдет в один из грандов европейского футбола.
"Аталанта" готова предложить "Эмполи" за Попова 6 млн евро. Сделку могут оформить во время зимнего трансферного окна. При этом украинец проведет в "Эмполи" вторую часть сезона на правах аренды, а уже летом переедет в Бергамо.
