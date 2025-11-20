Попов может перейти в Аталанту — детали трансфера

Богдан Попов во время матча. Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Воспитанник киевского "Динамо" и футболист юношеской сборной Украины Богдан Попов может перейти в амбициозный клуб. Он прекрасно зарекомендовал себя в "Эмполи", став одним из открытий Серии В.

За развитием карьеры Попова наблюдают несколько клубов, один из них готов сделать "Эмполи" предложение, сообщает Tuttosport.

Реклама

Читайте также:

В сезоне 2025/2026 Богдан Попов провел 12 матчей во втором по силе дивизионе итальянского футбола. На счету 18-летнего форварда оказалось 5 голов. При этом он участвует в матчах отбора на Евро-2026 в составе юношеской сборной Украины. Богдан Попов забил уже несколько голов в матчах группового этапа, а подопечные Дмитрия Михайленко уверенно выиграли свою группу.

Богдан Попов забивает гол. Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Где будет играть Попов

Главным претендентом на молодого украинца стала итальянская "Аталанта". Клуб из Бергамо ищет замену своему нападающему Адемоле Лукману, который летом перейдет в один из грандов европейского футбола.

"Аталанта" готова предложить "Эмполи" за Попова 6 млн евро. Сделку могут оформить во время зимнего трансферного окна. При этом украинец проведет в "Эмполи" вторую часть сезона на правах аренды, а уже летом переедет в Бергамо.

Напомним, сборная Украины уже сегодня узнает соперников по плей-офф отбора на чемпионат мира.

А донецкий "Шахтер" изучает возможность вернуть одного из своих бывших игроков, который выступает за границей.