Україна
Леоненко раскритиковал двух игроков сборной Украины

Леоненко раскритиковал двух игроков сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 19:39
обновлено: 19:38
Леоненко назвал команду, которую Украина может обыграть в стыковых матчах
Против Руслана Малиновского нарушают правила. Фото: Reuters/Kacper Pempel

В заключительном матче групповой стадии отбора на ЧМ-2026 сборная Украины победила Исландию, набрала 10 баллов и заняла второе место в группе. Однако у Виктора Леоненко остался осадок после этого поединка. 

Эксперт назвал футболистов, чья игра ему не понравилась в этом противостоянии, сообщает BLIK

Читайте также:

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко поздравил сборную Украины с победой, но заявил, что игра команда все же далека от оптимизма. Эксперт считает, что "сине-желтым" повезло с соперником, который думал только об обороне. Экс-футболист назвал голкипера Анатолия Трубина безоговорочным лучшим игроком матча, без которого "сине-желтые" не смогли бы добиться успеха. 

Александр Зубков
Так исландцы играли против Зубкова. Фото: Reuters/Kacper Pempel

При этом Леоненко раскритиковал многих других футболистов команды. Досталось форвардам Ванату и Яремчуку — первому за то, что не создавал моменты, втором — за неудачную игру в завершающей стадии атак. По мнению эксперта, Малиновский и Ярмолюк тоже не сумели себя проявить, хотя против них плотно играли исландцы. 

Илья Забарный и Руслан Малиновский
Руслан Малиновский и Илья Забарный. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Леоненко ждет от жеребьевки стыков

Уже в четверг, 20 ноября, сборная Украины узнает соперников по стыковым поединкам, победитель которых примет участие в основной сетке Кубка Мира. Среди возможных противников оказались команды Румынии, Швеции, Северной Ирландии, а также либо Северная Македония, либо Уэльс. 

"Самый слабый соперник — Северная Ирландия, ее точно пройдем, но и то придется помучиться. Македонцы были нашими соперниками на Евро-2016, и мы сыграли хорошо только один тайм. Против них Украина также будет фаворитом. А вот румын мы хорошо помним по Евро-2024, когда проиграли 0:3, тем более там еще и Луческу сейчас работает, который знает украинский футбол. Против Швеции также будет сложно", — объяснил Леоненко. 

Напомним, более подробно и раскладах перед жеребьевкой стыковых матчей мы писали в специальном материале

Ранее одна известная болельщица предложила интересный способ продлить голевую серию Александра Зубкова. 

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал отказ от чемпионского пояса по версии WBO. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
