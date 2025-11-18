Леоненко назвав команду, яку Україна може обіграти в стикових матчах

Проти Руслана Маліновського порушують правила. Фото: Reuters/Kacper Pempel

У заключному матчі групової стадії відбору на ЧС-2026 збірна України перемогла Ісландію, набрала 10 балів та посіла друге місце в групі. Однак у Віктора Леоненка залишився осад після цього поєдинку.

Експерт назвав футболістів, чия гра йому не сподобалася в цьому протистоянні, повідомляє BLIK.

Колишній форвард київського "Динамо" Віктор Леоненко привітав збірну України з перемогою, але заявив, що гра команда все ж далека від оптимізму. Експерт вважає, що "синьо-жовтим" пощастило із суперником, який думав тільки про оборону. Ексфутболіст назвав голкіпера Анатолія Трубіна беззаперечним кращим гравцем матчу, без якого "синьо-жовті" не змогли б домогтися успіху.

Так ісландці грали проти Зубкова. Фото: Reuters/Kacper Pempel

При цьому Леоненко розкритикував багатьох інших футболістів команди. Дісталося форвардам Ванату та Яремчуку — першому за те, що не створював моменти, другому — за невдалу гру в завершальній стадії атак. На думку експерта, Маліновський та Ярмолюк теж не зуміли себе проявити, хоча проти них щільно грали ісландці.

Руслан Маліновський та Ілля Забарний. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Леоненко чекає від жеребкування стиків

Уже в четвер, 20 листопада, збірна України дізнається суперників у стикових поєдинках, переможець яких візьме участь в основній сітці Кубка Світу. Серед можливих супротивників опинилися команди Румунії, Швеції, Північної Ірландії, а також або Північна Македонія, або Вельс.

"Найслабший суперник — Північна Ірландія, її точно пройдемо, але й то доведеться помучитися. Македонці були нашими суперниками на Євро-2016, і ми зіграли добре тільки один тайм. Проти них Україна також буде фаворитом. А от румунів ми добре пам'ятаємо з Євро-2024, коли програли 0:3, тим паче, що там ще й Луческу зараз працює, який знає український футбол. Проти Швеції також буде складно",— пояснив Леоненко.

