Главная Спорт Шахтер хочет вернуть своего бывшего футболиста

Шахтер хочет вернуть своего бывшего футболиста

Дата публикации 20 ноября 2025 06:30
обновлено: 03:47
Шахтер может вернуть Даниила Сикана: Трабзонспор готов отпустить форварда
Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер", который столкнулся с эпидемией травм среди форвардов, и с проблемами лимита на легионеров, вскоре может решить проблему. В клубе ожидают украинского нападающего.

"Горняки" могут вернуть Даниила Сикана, который сейчас выступает за "Трабзонспор", сообщил портал TransferFeed.

Сикан в Трабзонспоре
Даниил Сикан. Фото: "Трабзонспор"

Сикан может вернуться в "Шахтер"

Бывший нападающий сборной Украины в январе может сменить клуб. Руководство "Трабзонспора" готово отпустить форварда, который не входит в планы главного тренера Фатиха Текке. Самый реальный вариант — аренда, но турецкий клуб открыт и к полноценному трансферу, если поступит выгодное предложение.

Сикан провел в Турции сложный период, за время которого его используют на фланге атаки. Сейчас Даниил регулярно оказывается вне стартового состава и получает минимум игрового времени. Это уже повлияло на его перспективы в команде, и "Трабзонспор" не против рассмотреть любые варианты относительно его будущего.

Сейчас источники в "Трабзонспоре" сообщают, что недовольны уровнем конкуренции и прогрессом Сикана, а потому клуб не станет удерживать игрока зимой любой ценой.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
