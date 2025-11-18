Видео
Главная Спорт Немецкий клуб собирается подписать форварда сборной Украины

Дата публикации 18 ноября 2025 09:31
обновлено: 09:28
Сикан может уйти из Трабзонспора в известный немецкий клуб
Даниил Сикан работает на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Во время зимнего трансферного окна один из футболистов сборной Украины может сменить клуб. Нападающий Даниил Сикан готов покинуть турецкий "Трабзонспор". 

Молодым игроком интересуется немецкий "Гамбург", сообщает Karadeniz Gazetesi

Читайте также:

Тренерский штаб "Гамбурга" ищет форварда, который имеет опыт выступлений в европейском чемпионате и может надолго стать часть состава команды. "Динозавры" вернулись в Бундеслигу летом 2025 года, и после 10 матчей занимают 13 место в турнирной таблице. Немцы обратили внимание на украинского футболиста и готовы его пригласить уже зимой. 

Даниил Сикан
Даниил Сикан работает в "Трабзонспоре". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Сикан готов сменить команду 

Молодой нападающий перешел в "Трабзонспор" в январе 2025 года и до сих пор не завоевал место в основном составе команды. Сикан сыграл в Турции 27 матчей, в которых забил 4 мяча. 

Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке хотел бы сохранить 24-летнего игрока в команде, но все будет зависеть от Даниила. "Гамбург" уже ведет переговоры с агентами Сикана, зимний трансфер вполне возможен. Стоимость футболиста составляет 6 млн евро. 

Напомним, жена Александра Зинченко мотивировала одного из игроков сборной Украины продолжать забивать голы. 

Глава УАФ Андрей Шевченко обратился к болельщикам "сине-желтых" после выхода команды в стыковые матчи. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
