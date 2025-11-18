Сикан может уйти из Трабзонспора в известный немецкий клуб

Даниил Сикан работает на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Во время зимнего трансферного окна один из футболистов сборной Украины может сменить клуб. Нападающий Даниил Сикан готов покинуть турецкий "Трабзонспор".

Молодым игроком интересуется немецкий "Гамбург", сообщает Karadeniz Gazetesi.

Тренерский штаб "Гамбурга" ищет форварда, который имеет опыт выступлений в европейском чемпионате и может надолго стать часть состава команды. "Динозавры" вернулись в Бундеслигу летом 2025 года, и после 10 матчей занимают 13 место в турнирной таблице. Немцы обратили внимание на украинского футболиста и готовы его пригласить уже зимой.

Даниил Сикан работает в "Трабзонспоре". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Сикан готов сменить команду

Молодой нападающий перешел в "Трабзонспор" в январе 2025 года и до сих пор не завоевал место в основном составе команды. Сикан сыграл в Турции 27 матчей, в которых забил 4 мяча.

Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке хотел бы сохранить 24-летнего игрока в команде, но все будет зависеть от Даниила. "Гамбург" уже ведет переговоры с агентами Сикана, зимний трансфер вполне возможен. Стоимость футболиста составляет 6 млн евро.

