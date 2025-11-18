Відео
Головна Спорт Німецький клуб збирається підписати форварда збірної України

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 09:31
Оновлено: 09:28
Сікан може піти з Трабзонспора у відомий німецький клуб
Данило Сікан працює на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Під час зимового трансферного вікна один із футболістів збірної України може змінити клуб. Нападник Данило Сікан готовий покинути турецький "Трабзонспор".

Молодим гравцем цікавиться німецький "Гамбург", повідомляє Karadeniz Gazetesi.

Читайте також:

Тренерський штаб "Гамбурга" шукає форварда, який має досвід виступів у європейському чемпіонаті та може надовго стати частиною складу команди. "Динозаври" повернулися в Бундеслігу влітку 2025 року, і після 10 матчів посідають 13 місце в турнірній таблиці. Німці звернули увагу на українського футболіста і готові його запросити вже взимку.

Даниил Сикан
Данило Сікан працює в "Трабзонспорі". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Сікан готовий змінити команду

Молодий нападник перейшов у "Трабзонспор" у січні 2025 року і досі не завоював місце в основному складі команди. Сікан зіграв у Туреччині 27 матчів, у яких забив 4 м'ячі.

Головний тренер "Трабзонспора" Фатіх Текке хотів би зберегти 24-річного гравця в команді, але все залежатиме від Данила. "Гамбург" уже веде переговори з агентами Сікана, зимовий трансфер цілком можливий. Вартість футболіста становить 6 млн євро.

Нагадаємо, дружина Олександра Зінченка мотивувала одного з гравців збірної України продовжувати забивати голи.

Голова УАФ Андрій Шевченко звернувся до вболівальників "синьо-жовтих" після виходу команди в стикові матчі.

спорт футбол Футбол трансфери Данило Сікан Трабзонспор
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
