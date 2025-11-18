Сікан може піти з Трабзонспора у відомий німецький клуб

Данило Сікан працює на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Під час зимового трансферного вікна один із футболістів збірної України може змінити клуб. Нападник Данило Сікан готовий покинути турецький "Трабзонспор".

Молодим гравцем цікавиться німецький "Гамбург", повідомляє Karadeniz Gazetesi.

Тренерський штаб "Гамбурга" шукає форварда, який має досвід виступів у європейському чемпіонаті та може надовго стати частиною складу команди. "Динозаври" повернулися в Бундеслігу влітку 2025 року, і після 10 матчів посідають 13 місце в турнірній таблиці. Німці звернули увагу на українського футболіста і готові його запросити вже взимку.

Данило Сікан працює в "Трабзонспорі". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Сікан готовий змінити команду

Молодий нападник перейшов у "Трабзонспор" у січні 2025 року і досі не завоював місце в основному складі команди. Сікан зіграв у Туреччині 27 матчів, у яких забив 4 м'ячі.

Головний тренер "Трабзонспора" Фатіх Текке хотів би зберегти 24-річного гравця в команді, але все залежатиме від Данила. "Гамбург" уже веде переговори з агентами Сікана, зимовий трансфер цілком можливий. Вартість футболіста становить 6 млн євро.

