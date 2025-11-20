Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шахтар хоче повернути свого колишнього футболіста

Шахтар хоче повернути свого колишнього футболіста

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 06:30
Оновлено: 03:47
Шахтар може повернути Данила Сікана: Трабзонспор готовий відпустити форварда
Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар", який зіткнувся з епідемією травм серед форвардів, та з проблемами ліміту на легіонерів, невдовзі може вирішити проблему. В клубі очікують українського нападника.

"Гірники" можуть повернути Данила Сікана, який наразі виступає за "Трабзонспор", повідомив портал TransferFeed.

Реклама
Читайте також:
Сикан в Трабзонспоре
Данило Сікан. Фото: "Трабзонспор"

Сікан може повернутись в "Шахтар"

Колишній нападник збірної України в січні може змінити клуб. Керівництво "Трабзонспора" готове відпустити форварда, який не входить у плани головного тренера Фатіха Текке. Найреальніший варіант — оренда, але турецький клуб відкритий і до повноцінного трансферу, якщо надійде вигідна пропозиція.

Сікан провів у Туреччині складний період, за час якого його використовують на фланзі атаки. Наразі Данило регулярно опиняється поза стартовим складом і отримує мінімум ігрового часу. Це вже вплинуло на його перспективи в команді, і "Трабзонспор" не проти розглянути будь-які варіанти щодо його майбутнього.

Наразі джерела в "Трабзонспорі" повідомляють, що незадоволені рівнем конкуренції та прогресом Сікана, а тому клуб не стане утримувати гравця взимку за будь-яку ціну.

Нагадаємо, відомий фахівець оцінив перемогу збірної України над Ісландією.

Дружина Олександра Зінченка тепер готова програвати Олександру Зубкову.

футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Данило Сікан Трабзонспор
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації