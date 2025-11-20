Шахтар може повернути Данила Сікана: Трабзонспор готовий відпустити форварда

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар", який зіткнувся з епідемією травм серед форвардів, та з проблемами ліміту на легіонерів, невдовзі може вирішити проблему. В клубі очікують українського нападника.

"Гірники" можуть повернути Данила Сікана, який наразі виступає за "Трабзонспор", повідомив портал TransferFeed.

Данило Сікан. Фото: "Трабзонспор"

Сікан може повернутись в "Шахтар"

Колишній нападник збірної України в січні може змінити клуб. Керівництво "Трабзонспора" готове відпустити форварда, який не входить у плани головного тренера Фатіха Текке. Найреальніший варіант — оренда, але турецький клуб відкритий і до повноцінного трансферу, якщо надійде вигідна пропозиція.

Сікан провів у Туреччині складний період, за час якого його використовують на фланзі атаки. Наразі Данило регулярно опиняється поза стартовим складом і отримує мінімум ігрового часу. Це вже вплинуло на його перспективи в команді, і "Трабзонспор" не проти розглянути будь-які варіанти щодо його майбутнього.

Наразі джерела в "Трабзонспорі" повідомляють, що незадоволені рівнем конкуренції та прогресом Сікана, а тому клуб не стане утримувати гравця взимку за будь-яку ціну.

