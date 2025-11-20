Попов може перейти в Аталанту — деталі трансферу

Богдан Попов під час матчу. Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Вихованець київського "Динамо" та футболіст юнацької збірної України Богдан Попов може перейти в амбітний клуб. Він прекрасно зарекомендував себе в "Емполі", ставши одним із відкриттів Серії В.

За розвитком кар'єри Попова спостерігають кілька клубів, один із них готовий зробити "Емполі" пропозицію, повідомляє Tuttosport.

У сезоні 2025/2026 Богдан Попов провів 12 матчів у другому за силою дивізіоні італійського футболу. На рахунку 18-річного форварда виявилося 5 голів. При цьому він бере участь у матчах відбору на Євро-2026 у складі юнацької збірної України. Богдан Попов забив уже кілька голів у матчах групового етапу, а підопічні Дмитра Михайленка впевнено виграли свою групу.

Богдан Попов забиває гол. Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Де гратиме Попов

Головним претендентом на молодого українця стала італійська "Аталанта". Клуб із Бергамо шукає заміну своєму нападнику Адемолі Лукману, який влітку перейде в один із грандів європейського футболу.

"Аталанта" готова запропонувати "Емполі" за Попова 6 млн євро. Угоду можуть оформити під час зимового трансферного вікна. При цьому українець проведе в "Емполі" другу частину сезону на правах оренди, а вже влітку переїде в Бергамо.

Нагадаємо, збірна України вже сьогодні дізнається суперників по плей-офф відбору на чемпіонат світу.

А донецький "Шахтар" вивчає можливість повернути одного зі своїх колишніх гравців, який виступає за кордоном.