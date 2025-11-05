Відео
Головна Спорт Юну зірку чемпіонату Італії не викликали в збірну України

Юну зірку чемпіонату Італії не викликали в збірну України

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 00:05
Оновлено: 00:07
Богдан Попов пропустить збірну U-21 і допоможе Україні U-19 у відборі Євро
Богдан Попов. Фото: "Емполі"

Український нападник італійського "Емполі" Богдан Попов не потрапив у заявку збірної України U-21 на матчі в листопаді. На футболіста є інші плани.

Про плани на Попова повідомив паблік "ТаТоТаке".

Попов гратиме за іншу команду

Причиною непотрапляння в команду U-21 стало його запрошення до збірної U-19, яка готується до відбору на чемпіонат Європи.

Українець, який є вихованцем київського "Динамо", у вересні дебютував за молодіжну збірну України U-21 у матчах проти Угорщини та Хорватії, однак нині тренер команди U-19 Дмитро Михайленко вирішив залучити його до кваліфікаційного циклу Євро.

У штабі U-19 вважають, що досвід Попова допоможе молодшій збірній у вирішальних іграх осіннього раунду.

Україна U-19 розпочне відбірковий турнір 13 листопада матчем проти Албанії, 16 листопада зіграє з Чорногорією в Подгориці, а 19 листопада — зі Словаччиною в Братиславі. Переможець групи та кілька найкращих других команд отримають путівку до еліт-раунду кваліфікації.

За регламентом УЄФА, гравці можуть виступати за молодші збірні, якщо не провели три матчі за старшу. У Богдана лише два поєдинки за U-21, тому перехід дозволений.

Тим часом команда Унаї Мельгоси готується до матчів кваліфікації Євро-2027: 14 листопада проти Туреччини та 17-го — з Албанією.

футбол українські легіонери (футбол) Збірна України U-19 Збірна України U-21 Богдан Попов Емполі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
