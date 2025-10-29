Вихованець Динамо Попов забив п'ятий гол за Емполі в сезоні Серії B

Богдан Попов під час тренування. Фото: instagram.com/bohdan.popov/

Вихованець академії київського "Динамо", 18-річний український нападник Богдан Попов забив черговий гол за італійський клуб "Емполі". У матчі 10-го туру Серії B проти "Сампдорія" Попов виявився спритнішим за всіх під час розіграшу кутового та вивів команду вперед на 77-й хвилині.

"Сампдорія" зуміла відігратися, поєдинок завершився нічиєю, повідомляє портал Новини.LIVE.

Попов народився 4 квітня 2007 року в Ніжині. Контракт з "Емполі" діє до червня 2028 року. Італійський клуб у сезоні 2025/26 Серії B показує нестабільні результати. Команда перебуває приблизно на 13 місці чемпіонату, із серією нічиїх та декількох поразок за перші матчі.

Богдан Попов перед матчем. Фото: instagram.com/bohdan.popov/

Попов підтверджує зростання

Форвард уже став забивати регулярно: це вже п'ятий гол українця за "Емполі" в нинішньому сезоні, і раніше він відзначався серією з голів у трьох матчах поспіль.

Прогрес молодого форварда свідчить про те, що клуб дедалі частіше довіряє йому місце в складі та бачить у ньому майбутнє. Попов приєднався до "Емполі" влітку 2025 року після виступів у Польщі ("Гурнік" Забже) та в Україні за "Динамо".

