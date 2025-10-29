Видео
Армия
Видео

Воспитанник Динамо зажигает в Серии B — видео нового гола Попова

Воспитанник Динамо зажигает в Серии B — видео нового гола Попова

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 09:14
обновлено: 09:44
Воспитанник Динамо Попов забил пятый гол за Эмполи в сезоне Серии B
Богдан Попов во время тренировки. Фото: instagram.com/bohdan.popov/

Воспитанник академии киевского "Динамо", 18-летний украинский нападающий Богдан Попов забил очередной гол за итальянский клуб "Эмполи". В матче 10-го тура Серии B против "Сампдория" Попов оказался расторопнее всех при розыгрыше углового и вывел команду вперед на 77-й минуте.

"Сампдория" сумела отыграться, поединок завершился ничьей, сообщает портал Новини.LIVE

Попов родился 4 апреля 2007 года в Нежине. Контракт с "Эмполи" действует до июня 2028 года. Итальянский клуб в сезоне 2025/26 Серии B показывает нестабильные результаты. Команда находится примерно на 13 месте чемпионата, с серией ничьих и нескольких поражений за первые матчи. 

Богдан Попов
Богдан Попов перед матчем. Фото: instagram.com/bohdan.popov/

Попов подтверждает рост

Форвард уже стал забивать регулярно: это уже пятый гол украинца за "Эмполи" в нынешнем сезоне, и ранее он отмечался серией из голов в трех матчах подряд.  

Прогресс молодого форварда говорит о том, что клуб все чаще доверяет ему место в составе и видит в нем будущее. Попов присоединился к "Эмполи" летом 2025 года после выступлений в Польше ("Гурник" Забже) и в Украине за "Динамо".

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
