Украинец Богдан Попов вышел в лидеры бомбардиров Серии B

Украинский нападающий Богдан Попов ярко начал сезон в итальянской Серии B. В первых двух турах 18-летний форвард "Эмполи" забил три мяча и возглавил гонку бомбардиров чемпионата.

В дебютной игре сезона против "Падовы" Попов вышел на замену и оформил дубль, став главным героем встречи. Его результативность помогла команде одержать победу, а сам украинец сразу получил признание прессы, сообщает портал Новини.LIVE.

Уже во втором туре Серии В сезона 2025/2026 Богдан Попов впервые попал в стартовый состав на матч против "Реджаны". На 12-й минуте он открыл счёт, но из-за двух удалений "Эмполи" не смог удержать преимущество и уступил 1:3. Несмотря на поражение, форвард вновь оказался в центре внимания.

Кто такой Богдан Попов

Форвард родился в 2007 году в Нежине и прошел школу киевского "Динамо", после чего попробовал силы в Польше, выступая за юношеские команды "Гурника" (Забже). Летом 2023 года он оказался в системе "Эмполи" и быстро дорос до основной команды.

Высокий (1,93 м) и мощный форвард совмещает физику классического центрфорварда с мобильностью и техничным первым касанием. В Италии его называют примером современного нападающего, который может не только замыкать атаки, но и вести борьбу с защитниками на всех участках поля.

На старте сезона Попов стал символом нового поколения украинских игроков в Европе. Он уже возглавляет список бомбардиров Серии B и считается одним из главных открытий чемпионата.

