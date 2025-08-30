Відео
Головна Спорт Українець став найкращим бомбардиром Серії B — хто він

Українець став найкращим бомбардиром Серії B — хто він

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 12:01
Українець Богдан Попов вийшов у лідери бомбардирів Серії B
Богдан Попов на тренуванні. Фото: instagram.com/bohdan.popov/

Український нападник Богдан Попов яскраво розпочав сезон в італійській Серії B. У перших двох турах 18-річний форвард "Емполі" забив три м'ячі й очолив гонку бомбардирів чемпіонату.

У дебютній грі сезону проти "Падови" Попов вийшов на заміну й оформив дубль, ставши головним героєм зустрічі. Його результативність допомогла команді здобути перемогу, а сам українець одразу отримав визнання преси, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Уже в другому турі Серії В сезону 2025/2026 Богдан Попов уперше потрапив до стартового складу на матч проти "Реджани". На 12-й хвилині він відкрив рахунок, але через два вилучення "Емполі" не зміг утримати перевагу та поступився 1:3. Попри поразку, форвард знову опинився в центрі уваги.

Хто такий Богдан Попов

Форвард народився 2007 року в Ніжині та пройшов школу київського "Динамо", після чого спробував сили в Польщі, виступаючи за юнацькі команди "Гурніка" (Забже). Влітку 2023 року він опинився в системі "Емполі" та швидко доріс до основної команди.

Богдан Попов
Богдан Попов перед матчем. Фото: instagram.com/bohdan.popov/

Високий (1,93 м) та потужний форвард поєднує фізику класичного центрфорварда з мобільністю та технічним першим дотиком. В Італії його називають прикладом сучасного нападника, який може не тільки замикати атаки, а й вести боротьбу із захисниками на всіх ділянках поля.

На старті сезону Попов став символом нового покоління українських гравців у Європі. Він уже очолює список бомбардирів Серії B та вважається одним із головних відкриттів чемпіонату.

Нагадаємо, Владислав Ванат теж близький до відходу з "Динамо", іспанські журналісти дали українцеві детальну характеристику.

А форвард "Роми" Артем Довбик так і не зміг працевлаштуватися в Англії, однак у нього є варіант із трансфером в інший клуб Серії А.

спорт футбол Богдан Попов Емполі Серія В
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
