Видео

Главная Спорт Юную звезду чемпионата Италии не вызвали в сборную Украины

Юную звезду чемпионата Италии не вызвали в сборную Украины

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 00:05
обновлено: 00:07
Богдан Попов пропустит сборную U-21 и поможет Украине U-19 в отборе Евро
Богдан Попов. Фото: "Эмполи"

Украинский нападающий итальянского "Эмполи" Богдан Попов не попал в заявку сборной Украины U-21 на матчи в ноябре. На футболиста есть другие планы.

О планах на Попова сообщил паблик "ТаТоТаке".

Попов будет играть за другую команду

Причиной непопадания в команду U-21 стало его приглашение в сборную U-19, которая готовится к отбору на чемпионат Европы.

Украинец, который является воспитанником киевского "Динамо", в сентябре дебютировал за молодежную сборную Украины U-21 в матчах против Венгрии и Хорватии, однако сейчас тренер команды U-19 Дмитрий Михайленко решил привлечь его к квалификационному циклу Евро.

В штабе U-19 считают, что опыт Попова поможет младшей сборной в решающих играх осеннего раунда.

Украина U-19 начнет отборочный турнир 13 ноября матчем против Албании, 16 ноября сыграет с Черногорией в Подгорице, а 19 ноября — со Словакией в Братиславе. Победитель группы и несколько лучших вторых команд получат путевку в элит-раунд квалификации.

По регламенту УЕФА, игроки могут выступать за младшие сборные, если не провели три матча за старшую. У Богдана всего два поединка за U-21, поэтому переход разрешен.

Тем временем команда Унаи Мельгосы готовится к матчам квалификации Евро-2027: 14 ноября против Турции и 17-го — с Албанией.

футбол украинские легионеры (футбол) Сборная Украины U-19 Сборная Украины U-21 Богдан Попов Эмполи
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
