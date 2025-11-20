Відео
Спорт У Ромі ухвалили складне рішення з приводу Довбика

У Ромі ухвалили складне рішення з приводу Довбика

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 13:40
Оновлено: 13:39
Трансфер Довбика — у Ромі ухвалили важке рішення
Артем Довбик працює на тренуванні. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Тренерський штаб "Роми" хоче замінити Артема Довбика іншим форвардом. Джан П'єро Гасперіні незадоволений результативністю українського футболіста.

Довбик уже обговорив майбутнє зі своїм агентом, повідомляє Corriere dello Sport.

Читайте також:

Керівництво італійської "Роми" ще кілька місяців тому виставило Артема Довбика на трансфер. Це означає, що клуб розгляне будь-які пропозиції щодо продажу гравця. "Вовки" хочуть отримати за 28-річного футболіста 25 млн євро, але поки таких варіантів у клубу немає.

Артем Довбик
Артем Довбик із дружиною. instagram.com/tema_dovbyk/

Як Довбик реагує на ситуацію

У разі, якщо не вдасться продати Артема, він відпрацює в "Ромі" свій контракт. Сам футболіст уже зустрівся з агентом і обговорив цю ситуацію. Українець хоче залишитися в Римі, де його та сім'ю форварда все влаштовує.

Довбик із сумнівом оцінює варіанти щодо зміни клубу і точно не хоче йти в оренду в іншу команду, хоча такий варіант можливий уже в січні. Артем цінує стабільність та хоче продовжити кар'єру в "Ромі".

У сезоні 2025/2026 Довбик зіграв за римську команду 14 поєдинків, забив 2 голи та зробив 2 результативні передачі. Він не завжди виходить на поле в стартовому складі "вовків" через травми.

Нагадаємо, збірна України стане господаркою поля в півфіналі стикового турніру відбору на Кубок Світу.

Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки", яка озвучила умову для трансферу гравця.

У "ПСЖ" можуть попрощатися з Іллею Забарним, який кілька разів розчарував тренерський штаб команди.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
