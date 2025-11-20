Трансфер Довбика — у Ромі ухвалили важке рішення

У Ромі ухвалили складне рішення з приводу Довбика
Тренерський штаб "Роми" хоче замінити Артема Довбика іншим форвардом. Джан П'єро Гасперіні незадоволений результативністю українського футболіста.
Довбик уже обговорив майбутнє зі своїм агентом, повідомляє Corriere dello Sport.
Керівництво італійської "Роми" ще кілька місяців тому виставило Артема Довбика на трансфер. Це означає, що клуб розгляне будь-які пропозиції щодо продажу гравця. "Вовки" хочуть отримати за 28-річного футболіста 25 млн євро, але поки таких варіантів у клубу немає.
Як Довбик реагує на ситуацію
У разі, якщо не вдасться продати Артема, він відпрацює в "Ромі" свій контракт. Сам футболіст уже зустрівся з агентом і обговорив цю ситуацію. Українець хоче залишитися в Римі, де його та сім'ю форварда все влаштовує.
Довбик із сумнівом оцінює варіанти щодо зміни клубу і точно не хоче йти в оренду в іншу команду, хоча такий варіант можливий уже в січні. Артем цінує стабільність та хоче продовжити кар'єру в "Ромі".
У сезоні 2025/2026 Довбик зіграв за римську команду 14 поєдинків, забив 2 голи та зробив 2 результативні передачі. Він не завжди виходить на поле в стартовому складі "вовків" через травми.
