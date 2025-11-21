Видео
Видео

Шевченко оценил шансы сборной Украины поехать на ЧМ

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 08:44
обновлено: 08:43
Шевченко поделился прогнозом на стыковые матчи сборной Украины
Андрей Шевченко после матча с Исландией. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Жеребьевка стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 определила Швецию в соперники для сборной Украины. Президент УАФ Андрей Шевченко назвал эту команду самым сложным из возможных соперников. 

Обладатель Золотого мяча уверен, что у подопечных Сергея Реброва есть шансы выйти на Мундиаль, сообщает пресс-служба УАФ. 

Сборная Украины примет Швецию 26 марта 2026 года в полуфинале плей-офф отбора на Кубок Мира. Победитель этой пары сыграет с Польшей или Албанией. Только одна из четырех команд сможет выйти на ЧМ-2026. Президент УАФ уверен, что у "сине-желтых" есть шансы выиграть группу. 

Александр Зубков
Виктор Цыганков и Александр Зубков. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Что Шевченко требует от сборной Украины

Футбольный чиновник считает, что подопечные Реброва сыграют с хорошей командой, в которой есть очень сильные исполнители. По мнению Шевченко, последние матчи сборной Украины вселяют оптимизм по поводу шансов выиграть отборочный турнир. 

Шевченко считает, что необходимо обдуманно выбрать страну и стадион, на котором Украина сыграет полуфинал, а в случае успеха и финал плей-офф. Глава УАФ рассчитывает на максимальную поддержку болельщиков даже несмотря на то, что "сине-желтые" будут играть за границей. 

"У нас хорошее настроение после матча с Исландией, и это окажет влияние на подготовку к игре со Швецией. Жребий оказался сложным, но теперь, когда мы узнали соперника, надо повысить уровень своей игры и тщательно подготовиться, если мы хотим попасть на чемпионат мира", — заявил Шевченко, который во время игровой карьеры помогал сборной Украины обыгрывать шведов.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
