У сборной Украины будет проблема с проведением стыкового матча ЧМ

В марте сборная Украины проведет как минимум один стыковой матч в отборе на чемпионат мира. Однако после этого подопечные Сергея Реброва могут столкнуться со сложностями.

Сборной Украины придется менять место проведения матчей в одном из случаев, сообщает портал Новини.LIVE.

В швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка стыкового раунда плей-офф отбора на чемпионат мира. Сразу 16 европейских команд, которые претендуют на четыре путевки, были распределены на 4 разные группы, победители которых получат путевки на Мундиаль.

Проблема для команды Реброва

Сборная Украины примет Швецию в полуфинале турнира. В параллельном матче сыграют Польша и Албания. Победители пар встретятся друг с другом и оспорят право сыграть на Кубке Мира.

Команда из пары Украины — Швеция благодаря жребию станет хозяйкой финального поединка в группе. Если "сине-желтые" и "кадра" пройдут полуфиналы, у подопечных Реброва возникнет проблема. Проведение поединка в Польше будет лишено смысла, поскольку стадион заполнят местные болельщики, которые будут поддерживать свою сборную. Не исключено, что украинская команда переедет в Германию.

Стыковые матчи отбора на ЧМ-2026 пройдут 26 и 31 марта следующего года.

