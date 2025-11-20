Видео
Україна
Видео

У сборной Украины возникнет проблема с местом проведения матча ЧМ

Дата публикации 20 ноября 2025 15:37
обновлено: 15:35
У сборной Украины будет проблема с проведением стыкового матча ЧМ
Марко Матерацци во время жеребьевки. Фото: Reuters/Denis Balibouse

В марте сборная Украины проведет как минимум один стыковой матч в отборе на чемпионат мира. Однако после этого подопечные Сергея Реброва могут столкнуться со сложностями. 

Сборной Украины придется менять место проведения матчей в одном из случаев, сообщает портал Новини.LIVE

В швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка стыкового раунда плей-офф отбора на чемпионат мира. Сразу 16 европейских команд, которые претендуют на четыре путевки, были распределены на 4 разные группы, победители которых получат путевки на Мундиаль. 

Сергей Ребров
Тренер Сергей Ребров во время поединка. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Проблема для команды Реброва 

Сборная Украины примет Швецию в полуфинале турнира. В параллельном матче сыграют Польша и Албания. Победители пар встретятся друг с другом и оспорят право сыграть на Кубке Мира. 

Команда из пары Украины — Швеция благодаря жребию станет хозяйкой финального поединка в группе. Если "сине-желтые" и "кадра" пройдут полуфиналы, у подопечных Реброва возникнет проблема. Проведение поединка в Польше будет лишено смысла, поскольку стадион заполнят местные болельщики, которые будут поддерживать свою сборную. Не исключено, что украинская команда переедет в Германию. 

Стыковые матчи отбора на ЧМ-2026 пройдут 26 и 31 марта следующего года. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный уже летом может уйти из французского "ПСЖ". 

В португальской "Бенфике" назвали условие, при котором могут продать голкипера Анатолия Трубина. 

Форвард Артем Довбик встретился с агентом и обсудил свое будущее, а также варианты трансфера из "Ромы". 

