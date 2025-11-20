Сборная Украины сыграет с Швецией в стыковом матче отбора на ЧМ-2026

Сборная Украины узнала соперников по стыковым матчам ЧМ-2026
Победа над Исландией позволила сборной Украины продолжить борьбу за выход на Кубок Мира. Уже известно, кто станет следующим соперником "сине-желтых".
Команда Сергея Реброва уже в марте вернется к борьбе за путевку на Мундиаль, сообщает портал Новини.LIVE.
В четверг, 20 ноября, в штаб-квартире ФИФА прошла жеребьевка плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Сборная Украины, которая перед стартом церемонии оказалась в первой корзине, узнала своих соперников.
С кем сыграет команда Сергея Реброва
Сразу 16 европейских сборных претендуют на четыре путевки на чемпионат мира. На турнир отправятся победители мини-турнирнов, которые будут состоять из полуфинала и финала. Первые поединки состоятся уже 26 и 31 марта 2026 года.
Сборная Украины попала в первую корзину перед жеребьевкой. Она могла получить в соперники Швецию, Северную Македонию, Румынию или Северную Ирландию. Учитывая, что у "сине-желтых" рейтинг выше, чем у любой из этих сборных, в полуфинале хозяевами поля будут именно подопечные Сергея Реброва.
Сборная Украины попала в "путь Б". Первым соперником "сине-желтых" станет Швеция, а Польша сыграет с Албанией. Именно с победителем этой пары Украина сыграет в финале отбора, если пройдет своего соперника.
Остальные "пути" плей-офф
- Италия сразится Северной Ирландией, Уэльс — Босния и Герцеговина
- Турция ждет матч против Румынии, Словакия — Косово
- Дания будет противостоять Северной Македонии, Чехия — Ирландия.
