Сборная Украины узнала соперников по стыковым матчам ЧМ-2026

Сборная Украины узнала соперников по стыковым матчам ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 14:44
обновлено: 14:43
Сборная Украины сыграет с Швецией в стыковом матче отбора на ЧМ-2026
Анатолий Трубин с командой благодарят болельщиков. Фото: instagram.com/uafukraine/

Победа над Исландией позволила сборной Украины продолжить борьбу за выход на Кубок Мира. Уже известно, кто станет следующим соперником "сине-желтых". 

Команда Сергея Реброва уже в марте вернется к борьбе за путевку на Мундиаль, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

В четверг, 20 ноября, в штаб-квартире ФИФА прошла жеребьевка плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Сборная Украины, которая перед стартом церемонии оказалась в первой корзине, узнала своих соперников. 

Александр Зубков
Уверенность Александра Зубкова. Фото: instagram.com/uafukraine/

С кем сыграет команда Сергея Реброва 

Сразу 16 европейских сборных претендуют на четыре путевки на чемпионат мира. На турнир отправятся победители мини-турнирнов, которые будут состоять из полуфинала и финала. Первые поединки состоятся уже 26 и 31 марта 2026 года. 

Сборная Украины попала в первую корзину перед жеребьевкой. Она могла получить в соперники Швецию, Северную Македонию, Румынию или Северную Ирландию. Учитывая, что у "сине-желтых" рейтинг выше, чем у любой из этих сборных, в полуфинале хозяевами поля будут именно подопечные Сергея Реброва. 

Сборная Украины попала в "путь Б". Первым соперником "сине-желтых" станет Швеция, а Польша сыграет с Албанией. Именно с победителем этой пары Украина сыграет в финале отбора, если пройдет своего соперника. 

Остальные "пути" плей-офф

  • Италия сразится Северной Ирландией, Уэльс — Босния и Герцеговина 
  • Турция ждет матч против Румынии, Словакия — Косово
  • Дания будет противостоять Северной Македонии, Чехия — Ирландия. 

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики", если португальский клуб получит выгодное предложение. 

У защитника Ильи Забарного возникли проблемы в "ПСЖ", которые могут оказать влияние на карьеру игрока.

А в итальянской "Роме" приняли сложное решение по поводу будущего футболиста Артема Довбика. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
