Сборная Украины сыграет с Швецией в стыковом матче отбора на ЧМ-2026

Анатолий Трубин с командой благодарят болельщиков. Фото: instagram.com/uafukraine/

Победа над Исландией позволила сборной Украины продолжить борьбу за выход на Кубок Мира. Уже известно, кто станет следующим соперником "сине-желтых".

Команда Сергея Реброва уже в марте вернется к борьбе за путевку на Мундиаль, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В четверг, 20 ноября, в штаб-квартире ФИФА прошла жеребьевка плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Сборная Украины, которая перед стартом церемонии оказалась в первой корзине, узнала своих соперников.

Уверенность Александра Зубкова. Фото: instagram.com/uafukraine/

С кем сыграет команда Сергея Реброва

Сразу 16 европейских сборных претендуют на четыре путевки на чемпионат мира. На турнир отправятся победители мини-турнирнов, которые будут состоять из полуфинала и финала. Первые поединки состоятся уже 26 и 31 марта 2026 года.

Сборная Украины попала в первую корзину перед жеребьевкой. Она могла получить в соперники Швецию, Северную Македонию, Румынию или Северную Ирландию. Учитывая, что у "сине-желтых" рейтинг выше, чем у любой из этих сборных, в полуфинале хозяевами поля будут именно подопечные Сергея Реброва.

Сборная Украины попала в "путь Б". Первым соперником "сине-желтых" станет Швеция, а Польша сыграет с Албанией. Именно с победителем этой пары Украина сыграет в финале отбора, если пройдет своего соперника.

Остальные "пути" плей-офф

Италия сразится Северной Ирландией, Уэльс — Босния и Герцеговина

Турция ждет матч против Румынии, Словакия — Косово

Дания будет противостоять Северной Македонии, Чехия — Ирландия.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин уйдет из "Бенфики", если португальский клуб получит выгодное предложение.

У защитника Ильи Забарного возникли проблемы в "ПСЖ", которые могут оказать влияние на карьеру игрока.

А в итальянской "Роме" приняли сложное решение по поводу будущего футболиста Артема Довбика.