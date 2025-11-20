Відео
Збірна України дізналася суперників у стикових матчах ЧС-2026

Дата публікації: 20 листопада 2025 14:44
Оновлено: 14:43
Збірна України зіграє зі Швецією у стиковому матчі відбору на ЧС-2026
Анатолій Трубін із командою дякують уболівальникам. Фото: instagram.com/uafukraine/

Перемога над Ісландією дозволила збірній України продовжити боротьбу за вихід на Кубок Світу. Уже відомо, хто стане наступним суперником "синьо-жовтих".

Команда Сергія Реброва вже в березні повернеться до боротьби за путівку на Мундіаль, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У четвер, 20 листопада, у штаб-квартирі ФІФА відбулося жеребкування плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Збірна України, яка перед стартом церемонії опинилася в першому кошику, дізналася своїх суперників.

Александр Зубков
Упевненість Олександра Зубкова. Фото: instagram.com/uafukraine/

З ким зіграє команда Сергія Реброва

Відразу 16 європейських збірних претендують на чотири путівки на чемпіонат світу. На турнір вирушать переможці мінітурнірів, які складатимуться з півфіналу та фіналу. Перші поєдинки відбудуться вже 26 та 31 березня 2026 року.

Збірна України потрапила до першого кошика перед жеребкуванням. Вона могла отримати в суперники Швецію, Північну Македонію, Румунію або Північну Ірландію. Враховуючи, що у "синьо-жовтих" рейтинг вищий, ніж у будь-якої з цих збірних, у півфіналі господарями поля будуть саме підопічні Сергія Реброва.

Збірна України потрапила в "шлях Б". Першим суперником "синьо-жовтих" стане Швеція, а Польща зіграє з Албанією. Саме з переможцем цієї пари Україна зіграє у фіналі відбору, якщо пройде свого суперника.

Решта "шляхів" плей-оф

  • Італія битиметься з Північною Ірландією, Вельс — Боснія та Герцеговина
  • На Туреччину чекає матч проти Румунії, Словаччина — Косово
  • Данія протистоятиме Північній Македонії, Чехія — Ірландія.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін піде з "Бенфіки", якщо португальський клуб отримає вигідну пропозицію.

У захисника Іллі Забарного виникли проблеми в "ПСЖ", які можуть вплинути на кар'єру гравця.

А в італійській "Ромі" ухвалили складне рішення щодо майбутнього футболіста Артема Довбика.

спорт футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
