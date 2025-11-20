Збірна України зіграє зі Швецією у стиковому матчі відбору на ЧС-2026

Анатолій Трубін із командою дякують уболівальникам. Фото: instagram.com/uafukraine/

Перемога над Ісландією дозволила збірній України продовжити боротьбу за вихід на Кубок Світу. Уже відомо, хто стане наступним суперником "синьо-жовтих".

Команда Сергія Реброва вже в березні повернеться до боротьби за путівку на Мундіаль, повідомляє портал Новини.LIVE.

У четвер, 20 листопада, у штаб-квартирі ФІФА відбулося жеребкування плей-оф відбору на чемпіонат світу 2026 року. Збірна України, яка перед стартом церемонії опинилася в першому кошику, дізналася своїх суперників.

Упевненість Олександра Зубкова. Фото: instagram.com/uafukraine/

З ким зіграє команда Сергія Реброва

Відразу 16 європейських збірних претендують на чотири путівки на чемпіонат світу. На турнір вирушать переможці мінітурнірів, які складатимуться з півфіналу та фіналу. Перші поєдинки відбудуться вже 26 та 31 березня 2026 року.

Збірна України потрапила до першого кошика перед жеребкуванням. Вона могла отримати в суперники Швецію, Північну Македонію, Румунію або Північну Ірландію. Враховуючи, що у "синьо-жовтих" рейтинг вищий, ніж у будь-якої з цих збірних, у півфіналі господарями поля будуть саме підопічні Сергія Реброва.

Збірна України потрапила в "шлях Б". Першим суперником "синьо-жовтих" стане Швеція, а Польща зіграє з Албанією. Саме з переможцем цієї пари Україна зіграє у фіналі відбору, якщо пройде свого суперника.

Решта "шляхів" плей-оф

Італія битиметься з Північною Ірландією, Вельс — Боснія та Герцеговина

На Туреччину чекає матч проти Румунії, Словаччина — Косово

Данія протистоятиме Північній Македонії, Чехія — Ірландія.

