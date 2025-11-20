Відео
У збірної України виникне проблема з місцем проведення матчу ЧС

У збірної України виникне проблема з місцем проведення матчу ЧС

Дата публікації: 20 листопада 2025 15:37
Оновлено: 15:35
У збірної України буде проблема з проведенням стикового матчу ЧС
Марко Матерацці під час жеребкування. Фото: Reuters/Denis Balibouse

У березні збірна України проведе як мінімум один стиковий матч у відборі на чемпіонат світу. Однак після цього підопічні Сергія Реброва можуть зіткнутися зі складнощами.

Збірній України доведеться змінювати місце проведення матчів в одному з випадків, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У швейцарському місті Ньон відбулося жеребкування стикового раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу. Відразу 16 європейських команд, які претендують на чотири путівки, були розподілені на 4 різні групи, переможці яких отримають путівки на Мундіаль.

Сергей Ребров
Тренер Сергій Ребров під час поєдинку. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Проблема для команди Реброва

Збірна України прийме Швецію в півфіналі турніру. У паралельному матчі зіграють Польща та Албанія. Переможці пар зустрінуться один з одним та оскаржать право зіграти на Кубку Світу.

Команда з пари Україна — Швеція завдяки жеребу стане господаркою фінального поєдинку в групі. Якщо "синьо-жовті" та "кадра" пройдуть півфінали, у підопічних Реброва виникне проблема. Проведення поєдинку в Польщі буде позбавлене сенсу, оскільки стадіон заповнять місцеві вболівальники, які підтримуватимуть свою збірну. Не виключено, що українська команда переїде до Німеччини.

Стикові матчі відбору на ЧС-2026 відбудуться 26 та 31 березня наступного року.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний уже влітку може піти з французького "ПСЖ".

У португальській "Бенфіці" назвали умову, за якої можуть продати голкіпера Анатолія Трубіна.

Форвард Артем Довбик зустрівся з агентом та обговорив своє майбутнє, а також варіанти трансферу з "Роми".

спорт футбол Збірна України з футболу Збірна Польщі з футболу ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
