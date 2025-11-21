Шевченко поділився прогнозом на стикові матчі збірної України

Андрій Шевченко після матчу з Ісландією. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Жеребкування стикових матчів відбору на ЧС-2026 визначило Швецію в суперники для збірної України. Президент УАФ Андрій Шевченко назвав цю команду найскладнішим із можливих суперників.

Володар Золотого м'яча впевнений, що у підопічних Сергія Реброва є шанси вийти на Мундіаль, повідомляє пресслужба УАФ.

Збірна України прийме Швецію 26 березня 2026 року в півфіналі плей-офф відбору на Кубок Світу. Переможець цієї пари зіграє з Польщею або Албанією. Тільки одна з чотирьох команд зможе вийти на ЧС-2026. Президент УАФ упевнений, що у "синьо-жовтих" є шанси виграти групу.

Віктор Циганков і Олександр Зубков. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Що Шевченко вимагає від збірної України

Футбольний чиновник вважає, що підопічні Реброва зіграють із хорошою командою, у якій є дуже сильні виконавці. На думку Шевченка, останні матчі збірної України вселяють оптимізм щодо шансів виграти відбірковий турнір.

Шевченко вважає, що необхідно обдумано вибрати країну і стадіон, на якому Україна зіграє півфінал, а в разі успіху — і фінал плей-оф. Глава УАФ розраховує на максимальну підтримку вболівальників навіть попри те, що "синьо-жовті" гратимуть за кордоном.

"У нас гарний настрій після матчу з Ісландією, і це вплине на підготовку до гри зі Швецією. Жереб виявився складним, але тепер, коли ми дізналися суперника, треба підвищити рівень своєї гри та ретельно підготуватися, якщо ми хочемо потрапити на чемпіонат світу", — заявив Шевченко, який під час ігрової кар'єри допомагав збірній України обігравати шведів.

