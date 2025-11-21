Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шевченко оцінив шанси збірної України поїхати на ЧС

Шевченко оцінив шанси збірної України поїхати на ЧС

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 08:44
Оновлено: 08:43
Шевченко поділився прогнозом на стикові матчі збірної України
Андрій Шевченко після матчу з Ісландією. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Жеребкування стикових матчів відбору на ЧС-2026 визначило Швецію в суперники для збірної України. Президент УАФ Андрій Шевченко назвав цю команду найскладнішим із можливих суперників.

Володар Золотого м'яча впевнений, що у підопічних Сергія Реброва є шанси вийти на Мундіаль, повідомляє пресслужба УАФ.

Реклама
Читайте також:

Збірна України прийме Швецію 26 березня 2026 року в півфіналі плей-офф відбору на Кубок Світу. Переможець цієї пари зіграє з Польщею або Албанією. Тільки одна з чотирьох команд зможе вийти на ЧС-2026. Президент УАФ упевнений, що у "синьо-жовтих" є шанси виграти групу.

Александр Зубков
Віктор Циганков і Олександр Зубков. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Що Шевченко вимагає від збірної України

Футбольний чиновник вважає, що підопічні Реброва зіграють із хорошою командою, у якій є дуже сильні виконавці. На думку Шевченка, останні матчі збірної України вселяють оптимізм щодо шансів виграти відбірковий турнір.

Шевченко вважає, що необхідно обдумано вибрати країну і стадіон, на якому Україна зіграє півфінал, а в разі успіху — і фінал плей-оф. Глава УАФ розраховує на максимальну підтримку вболівальників навіть попри те, що "синьо-жовті" гратимуть за кордоном.

"У нас гарний настрій після матчу з Ісландією, і це вплине на підготовку до гри зі Швецією. Жереб виявився складним, але тепер, коли ми дізналися суперника, треба підвищити рівень своєї гри та ретельно підготуватися, якщо ми хочемо потрапити на чемпіонат світу", — заявив Шевченко, який під час ігрової кар'єри допомагав збірній України обігравати шведів.

Нагадаємо, у лідера збірної України Іллі Забарного можуть виникнути проблеми у французькому "ПСЖ".

В італійській "Ромі" ухвалили важливе рішення з приводу того, чи буде Артем Довбик виступати в команді.

Португальська "Бенфіка" назвала умову для трансферу голкіпера Анатолія Трубіна.

спорт футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації