В Польше неожиданно высказались о дисквалификации Мудрика

В Польше неожиданно высказались о дисквалификации Мудрика

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 13:01
обновлено: 12:47
В Польше удивили неожиданным высказыванием о Мудрике
Михаил Мудрик во время тренировки. Фото: УАФ

Сборная Польши может встретиться в матче с Украиной уже в конце марта 2026 года. Обе команды претендуют на одну путевку на Мундиаль. 

Футболист "сине-желтых" Михаил Мудрик теоретически может вернуться в национальную команду в 2026 году, сообщает "Украинский футбол". 

Читайте также:

Сборная Украины оказалась на расстоянии двух побед от путевки на чемпионат мира. В марте 2026 года "сине-желтые" сыграют со Швецией, а в случае победы оспорят право выйти на Мундиаль с Польшей или Албанией. 

Мариуш Левандовский
Мариуш Левандовский и Дарио Срна. Фото: instagram.com/18mlewandowski/

Мудрик может вернуться в команду

Бывший футболист польской национальной команды Мариуш Левандовский оценил перспективы одного из самых талантливых украинских игроков принять участие в поединках плей-офф. Михаил Мудрик не имеет права выходить на поле в официальных матчах, но в теории его дисквалификация может окончиться в любой момент. 

Левандовский считает, что Мудрик не успеет набрать оптимальную форму к мартовским матчам сборной Украины. В расположении Сергея Реброва есть футболисты, которые могут сыграть более эффективно на позиции Михаила. Эксперт упомянул фамилии Цыганкова и Зубкова. 

"Больше всего мне жаль, что Украина или Польша, к сожалению, на чемпионат мира точно не поедут", — добавил Левандовский. 

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик был выставлен на трансфер руководством итальянской "Ромы". 

Та же участь может постичь и Илью Забарного, которым недовольны во французском "ПСЖ"

Голкипер Анатолий Трубин тоже может сменить команду, хотя является звездой "Бенфики". 

футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Сборная Польши по футболу ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
