В Польше удивили неожиданным высказыванием о Мудрике

Михаил Мудрик во время тренировки. Фото: УАФ

Сборная Польши может встретиться в матче с Украиной уже в конце марта 2026 года. Обе команды претендуют на одну путевку на Мундиаль.

Футболист "сине-желтых" Михаил Мудрик теоретически может вернуться в национальную команду в 2026 году, сообщает "Украинский футбол".

Сборная Украины оказалась на расстоянии двух побед от путевки на чемпионат мира. В марте 2026 года "сине-желтые" сыграют со Швецией, а в случае победы оспорят право выйти на Мундиаль с Польшей или Албанией.

Мариуш Левандовский и Дарио Срна. Фото: instagram.com/18mlewandowski/

Мудрик может вернуться в команду

Бывший футболист польской национальной команды Мариуш Левандовский оценил перспективы одного из самых талантливых украинских игроков принять участие в поединках плей-офф. Михаил Мудрик не имеет права выходить на поле в официальных матчах, но в теории его дисквалификация может окончиться в любой момент.

Левандовский считает, что Мудрик не успеет набрать оптимальную форму к мартовским матчам сборной Украины. В расположении Сергея Реброва есть футболисты, которые могут сыграть более эффективно на позиции Михаила. Эксперт упомянул фамилии Цыганкова и Зубкова.

"Больше всего мне жаль, что Украина или Польша, к сожалению, на чемпионат мира точно не поедут", — добавил Левандовский.

Напомним, форвард сборной Украины Артем Довбик был выставлен на трансфер руководством итальянской "Ромы".

Та же участь может постичь и Илью Забарного, которым недовольны во французском "ПСЖ".

Голкипер Анатолий Трубин тоже может сменить команду, хотя является звездой "Бенфики".