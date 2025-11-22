Карпаты будут играть с Металлистом 1925 на заснеженном стадионе во Львове

Стадион Украина во Львове. Фото: "Карпаты" Львов

В 13-м туре Украинской премьер-лиги львовские "Карпаты" примут "Металлист 1925". Этот матч будет одним из самых интересных в туре.

Также интереса добавил тот факт, что перед матчем стадион Украина засыпало снегом, сообщили в "Карпатах".

Стадион "Украина". Фото: "Карпаты"

Стадион "Украина". Фото: "Карпаты"

Первый "зимний" матч в сезоне

В "Карпатах" сообщили, что в день матча стадион Украина засыпало снегом. "Белым одеялом" укрыло трибуны и газон, где должен состояться матч.

Техника убирает снег с газона стадиона "Украина". Фото: "Карпаты"

Газон был под пленкой во время снегопада. Фото: "Карпаты" Львов

Перед игрой сотрудники арены начали чистить изумрудный газон и нанесли красные линии по периметру поля вместо белых. Это делается для лучшей видимости.

Красные линии стадиона Украина. Фото: "Карпаты"

Красные линии стадиона Украина. Фото: "Карпаты"

Если же во время матча будет снегопад, то команды, согласно правилам, будут играть оранжевым мячом.

Также в "Карпатах" сообщили, что не успеют расчистить трибуны.

После 12 туров команды конкурируют в турнирной таблице. "Карпаты" сейчас идут на восьмой позиции и на один балл опережают "Металлист 1925", который занимает девятое место.

