Видео

Металлист 1925 в нервном матче одолел Карпаты

Металлист 1925 в нервном матче одолел Карпаты

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 15:33
обновлено: 15:34
Металлист 1925 обыграл Карпаты в драматическом матче с отмененным пенальти
Матч "Карпаты" — "Металлист 1925". Фото: "Металлист 1925"

Во Львове прошел второй матч 13-го тура УПЛ. "Карпаты" на заснеженном стадионе "Украина" принимали харьковский "Металлист 1925".

Победу в этой игре праздновали гости, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Металлист 1925" переиграл "Карпаты"

Матч между "Карпатами" и "Металлистом 1925" выдался напряженным и насыщенным событиями от первой до последней минуты.

Команды активно начали игру, уже на старте обменявшись моментами: Забергджа едва не открыл счет, а Чачуа проверил Домчака опасным ударом.

На 21-й минуте гости первыми вышли вперед — Шабанов запустил мяч на правый фланг, Полегенько ошибся и сбросил мяч вдоль штрафной, где первым успел Антюх, который технично перебросил голкипера.

"Карпаты" отреагировали на 39-й минуте. Бруниньо получил передачу от Танды, протащил мяч и красивым дальним ударом сравнял счет.

После перерыва хозяева захватили инициативу, однако на 51-й минуте случилось неожиданное - подача Антюха с правого фланга, никого не задев, залетела прямо в дальний угол ворот - 1:2.

В дальнейшем команды обменивались атаками, однако удары Краснопира, Мба и Рашицы не изменили счета.

Напряжение достигло пика в конце матча: сначала на 90+1-й минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой Калюжного, но после просмотра VAR решение отменили — локоть был прижат к корпусу.

Финальный свисток на 96-й минуте зафиксировал победу "Металлиста 1925" со счетом 1:2.

"Карпаты" — "Металлист 1925" — 1:2

Голы: Бруниньо, 39 — Антюх, 21, 51

"Карпаты": Домчак — Сыч, Адамюк, Педрозу, Полегенько (Мирошниченко, 63) — Чачуа, Танда, Бруниньо — Костенко (Шах, 63), Краснопир (Игорь, 81), Витор (Фаби, 81).

"Металлист 1925": Варакута — Крупский, Салюк, Е. Павлюк, Шабанов, Антюх — Литвиненко, Калюжный, Забергджа — Мба (Когут, 82), Рашица.

Предупреждения: Адамюк, Танда — Калюжный

Напомним, ранее Швеция предложила принять матч плей-офф отбора ЧМ-2026.

В римской "Роме" приняли решение о будущем Артема Довбика — что известно.

Львов Карпаты футбол УПЛ ФК Металлист 1925
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
