Металлист 1925 обыграл Карпаты в драматическом матче с отмененным пенальти

Металлист 1925 в нервном матче одолел Карпаты
Во Львове прошел второй матч 13-го тура УПЛ. "Карпаты" на заснеженном стадионе "Украина" принимали харьковский "Металлист 1925".
Победу в этой игре праздновали гости, сообщил портал Новини.LIVE.
"Металлист 1925" переиграл "Карпаты"
Матч между "Карпатами" и "Металлистом 1925" выдался напряженным и насыщенным событиями от первой до последней минуты.
Команды активно начали игру, уже на старте обменявшись моментами: Забергджа едва не открыл счет, а Чачуа проверил Домчака опасным ударом.
На 21-й минуте гости первыми вышли вперед — Шабанов запустил мяч на правый фланг, Полегенько ошибся и сбросил мяч вдоль штрафной, где первым успел Антюх, который технично перебросил голкипера.
"Карпаты" отреагировали на 39-й минуте. Бруниньо получил передачу от Танды, протащил мяч и красивым дальним ударом сравнял счет.
После перерыва хозяева захватили инициативу, однако на 51-й минуте случилось неожиданное - подача Антюха с правого фланга, никого не задев, залетела прямо в дальний угол ворот - 1:2.
В дальнейшем команды обменивались атаками, однако удары Краснопира, Мба и Рашицы не изменили счета.
Напряжение достигло пика в конце матча: сначала на 90+1-й минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой Калюжного, но после просмотра VAR решение отменили — локоть был прижат к корпусу.
Финальный свисток на 96-й минуте зафиксировал победу "Металлиста 1925" со счетом 1:2.
"Карпаты" — "Металлист 1925" — 1:2
Голы: Бруниньо, 39 — Антюх, 21, 51
"Карпаты": Домчак — Сыч, Адамюк, Педрозу, Полегенько (Мирошниченко, 63) — Чачуа, Танда, Бруниньо — Костенко (Шах, 63), Краснопир (Игорь, 81), Витор (Фаби, 81).
"Металлист 1925": Варакута — Крупский, Салюк, Е. Павлюк, Шабанов, Антюх — Литвиненко, Калюжный, Забергджа — Мба (Когут, 82), Рашица.
Предупреждения: Адамюк, Танда — Калюжный
