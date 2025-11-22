Видео
Видео

Динамо в день рождения Суркиса проиграло третий матч подряд

Динамо в день рождения Суркиса проиграло третий матч подряд

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 17:59
обновлено: 18:02
Динамо установило антирекорд, проиграв Колосу
Матч "Колос" -- "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

В Ковалевке состоялся центральный матч 13-го тура УПЛ. "Колос" Руслана Костышина принимал "Динамо" Александра Шовковского.

"Динамо" проиграло со счетом 1:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Колос - Динамо
Шовковский стал автором антирекорда "Динамо"

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте, когда Климчук замкнул заброс Козика. Затем команда Костышина действовала агрессивно на флангах и не давала киевлянам свободно выходить из обороны почти весь первый тайм.

На 37-й минуте "Колос" удвоил преимущество, когда Цуриков отдал в полукруг, а Климчук развернулся и точно пробил под стойку — 2:0.

"Динамо" активизировалось во втором тайме, но постоянное давление не давало результата, поскольку "Колос" перешел играть в низкий блок, где очень хорошо себя чувствует.

"Колос" отвечал контратаками, одна из которых чуть не завершилась ударом Кане в девятку.

На 86-й минуте "Динамо" все же вернулось в игру — Шола первым сыграл после прострела Пихаленка почти от лицевой линии.

Заключительные минуты прошли под натиском киевлян, однако "Колос" выстоял и одержал важную победу 2:1.

Отметим, что "Динамо" впервые в своей истории проиграло три матча подряд в УПЛ. Кроме "Колоса", киевляне уступили "Шахтеру" и ЛНЗ.

Также интересно, что "Динамо" проиграло в день 67-летия президента клуба Игоря Суркиса.

"Колос" — "Динамо" Киев — 2:1

Голы: Климчук, 9, 37 — Шола, 86

"Колос": Пахолюк — Понедельник, Козик, И. Красничи, Цуриков — О. Демченко, Теллес, Ррапай — Кане (Алефиренко, 77), Климчук (Оевуси, 58), Салабай.

"Динамо" Киев: Нещерет — Тымчик (Караваев, 69), Попов, Михавко, Дубинчак — Пихаленок, Бражко, Буяльский — Волошин (Шола, 69), Герреро (Пономаренко, 79), Кабаев.

Предупреждения: Пахолюк, Салабай, Алефиренко — Кабаев, Дубинчак, Попов

Напомним, шведы предложили Украине свой стадион для проведения полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026.

В римской "Роме" решили будущее нападающего Артема Довбика.

футбол Динамо Колос УПЛ Игорь Суркис
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
