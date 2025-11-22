Динамо установило антирекорд, проиграв Колосу

В Ковалевке состоялся центральный матч 13-го тура УПЛ. "Колос" Руслана Костышина принимал "Динамо" Александра Шовковского.

"Динамо" проиграло со счетом 1:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте, когда Климчук замкнул заброс Козика. Затем команда Костышина действовала агрессивно на флангах и не давала киевлянам свободно выходить из обороны почти весь первый тайм.

На 37-й минуте "Колос" удвоил преимущество, когда Цуриков отдал в полукруг, а Климчук развернулся и точно пробил под стойку — 2:0.

"Динамо" активизировалось во втором тайме, но постоянное давление не давало результата, поскольку "Колос" перешел играть в низкий блок, где очень хорошо себя чувствует.

"Колос" отвечал контратаками, одна из которых чуть не завершилась ударом Кане в девятку.

На 86-й минуте "Динамо" все же вернулось в игру — Шола первым сыграл после прострела Пихаленка почти от лицевой линии.

Заключительные минуты прошли под натиском киевлян, однако "Колос" выстоял и одержал важную победу 2:1.

Отметим, что "Динамо" впервые в своей истории проиграло три матча подряд в УПЛ. Кроме "Колоса", киевляне уступили "Шахтеру" и ЛНЗ.

Также интересно, что "Динамо" проиграло в день 67-летия президента клуба Игоря Суркиса.