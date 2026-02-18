Полиция Киевщины задержала Колесника за удар сотрудника ТЦК

Даниил Колесник в "Колосе". Фото: пресс-служба клуба

В Киевской области правоохранители задержали бывшего футболиста, который стал участником конфликта с военнослужащим территориального центра комплектования. Инцидент произошел в Бучанском районе, в селе Святопетровское, во время проверки военно-учетных документов.

Незадолго до задержания экс-футболист "Колоса" был объявлен в розыск, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киевской области.

По данным правоохранителей, местный житель подошел к одному из военнослужащих ТЦК и спровоцировал конфликт. В ходе перепалки гражданин, который оказался футболистом Даниилом Колесником, умышленно нанес удар кулаком в лицо военному, который находился при исполнении служебных обязанностей. Потерпевший получил телесные повреждения.

Задержание Колесника. Фото: Нацполиция Киевщины

По факту нарушения открыто производство по статье

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Вскоре 24-летний фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. После инцидента руководство клуба "Колос", за который выступал Даниил Колесник, приняло решение о его отчислении.

Следователи под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по части второй статьи 350 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее Даниилу Колеснику предложили подписать контракт с одним из боевых военных подразделений ВСУ.

Отношением к инциденту с Даниилом Колесником поделились известные бывшие футболисты Александр Алиев и Артем Милевский.