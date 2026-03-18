Суд изменил меру пресечения футболисту Колеснику

Даниил Колесник во время выступлений за "Колос". Фото: скриншот YouTube

Бывший футболист "Колоса-2" Даниил Колесник сообщил о решении апелляционного суда по делу, связанному с резонансным инцидентом. Суд отменил ранее избранную меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Вместо этого спортсмену назначили личное обязательство.

Дело Даниила Колесника тянется уже второй месяц после резонансного скандала с работником ТЦК, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram спортсмена.

Футболист сообщил, что в ходе рассмотрения дела суд изучил обстоятельства произошедшего и дал оценку действиям всех участников. Он отметил, что подробно изложил свою версию событий и описал развитие конфликта. Речь идет об эпизоде, в котором фигурировал автомобиль ТЦК и гражданские лица. Даниил Колесник подчеркнул, что ситуация носила эмоциональный характер.

Суд пересмотрел обстоятельства инцидента

Футболист Даниил Колесник объяснил, что считает решение апелляционного суда справедливым. Он также обратился к общественности и коллегам, призвав к объективной оценке произошедшего. По его словам, важно учитывать все детали и избегать поспешных выводов. Отдельно он подчеркнул свою позицию относительно поддержки Вооруженных сил Украины.

"Сегодня апелляционный суд столицы отменил в отношении меня меру пресечения и заменил ее личным обязательством. Суд подробно выяснил все обстоятельства дела и изучил развитие событий. Считаю это решение важным и справедливым", — сообщил Колесник.

