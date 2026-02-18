Видео
Главная Спорт Колесник впервые опубликовал свою версию конфликта с ТЦК

Колесник впервые опубликовал свою версию конфликта с ТЦК

Дата публикации 18 февраля 2026 16:33
Колесник сделал громкое заявление после инцидента с ТЦК
Даниил Колесник на поле. Фото: пресс-служба "Колоса"

Футболист Даниил Колесник опубликовал развернутое заявление по поводу конфликта с представителями ТЦК в Киевской области. Игрок подчеркнул, что информация о его задержании не соответствует действительности.

В отдел полиции спортсмен пришел самостоятельно, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт футболиста.

По словам Даниила Колесника, инцидент произошел после того, как он стал свидетелем действий, которые счел неправомерными по отношению к гражданину. В своем обращении он отметил, что действует исходя из принципов дисциплины и личной ответственности, а также предоставил видеозапись, которую считает доказательством своей позиции. 

Даниил Колесник
Заявление Даниила Колесника. Фото: instagram.com/1kolesnyk/

Колесник озвучил свою версию

Футболист утверждает, что не нападал первым и не пытался скрыться после случившегося. Он настаивает, что добровольно явился к правоохранителям, передал материалы и дал объяснения, а также подчеркнул уважение к военным, которые защищают страну.

"Я не нападал, а только защищался от не спровоцированной агрессии. Я не скрывался. Я не уходил от ответственности. Напротив – я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали", — заявил Колесник. 

Даниил удалил почти все предыдущие публикации из социальных сетей, а вместо фотографии профиля поставил черный кружок. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
