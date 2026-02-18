Колесник зробив гучну заяву після інциденту з ТЦК

Данило Колесник на полі. Фото: пресслужба "Колоса"

Футболіст Данило Колесник виступив із детальною заявою щодо інциденту з представниками ТЦК на Київщині. Він наголосив, що повідомлення про його нібито затримання не відповідають реальному стану речей.

У відділ поліції спортсмен прийшов самостійно, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт футболіста.

За словами Данила Колесника, інцидент стався після того, як він став свідком дій, які визнав неправомірними по відношенню до громадянина. У своєму зверненні він зазначив, що діє виходячи з принципів дисципліни та особистої відповідальності, а також надав відеозапис, який вважає доказом своєї позиції.

Заява Данила Колесника. Фото: instagram.com/1kolesnyk/

Колесник озвучив свою версію

Футболіст стверджує, що не нападав першим і не намагався втекти після того, що сталося. Він наполягає, що добровільно з'явився до правоохоронців, передав матеріали і дав пояснення, а також підкреслив повагу до військових, які захищають країну.

"Я не нападав, а тільки захищався від не спровокованої агресії. Я не ховався. Я не уникав відповідальності. Навпаки — я самостійно прийшов у відділення поліції, добровільно надав відео та пояснення. Мене не затримували", — заявив Колесник.

Данило видалив майже всі попередні публікації із соціальних мереж, а замість фотографії профілю поставив чорний кружок.

