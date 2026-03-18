Команда Усика хочет бой со звездой UFC в боксе, а не Джейком Полом в MMA

Команда Александра Усика не рассматривает вариант боя по правилам ММА против Джейка Пола. Зато в лагере украинского чемпиона допускают возможность кроссоверного поединка с экс-чемпионом UFC Джоном Джонсом.

Об этом заявил директор команды Усика Сергей Лапин в комментарии для talkSPORT, передает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Усик сменил приоритеты в ММА

Лапин уточнил, что поединок с Джейком Полом именно в ММА пока не входит в планы. По его словам, команда сосредоточена на других форматах и не ведет предметных переговоров относительно такого боя.

"Бой с Джейком Полом по правилам ММА на данном этапе не рассматривается",- сказал Лапин.

Ранее Усик активно продвигал идею боя в ММА, но мнение о Джейке Поле команда изменила после того, как того нокаутировал Энтони Джошуа.

В то же время представитель Усика очертил другой возможный сценарий. Речь идет о поединке против Джонса, который является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе и имеет опыт выступлений на самом высоком уровне смешанных единоборств.

Лапин отметил, что такой бой может состояться в США и привлечь значительное внимание. По его словам, противостояние лучшего бойца ММА в супертяжелом весе и одного из ведущих боксеров современности может стать большим событием.

Александр Усик остается чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF. Украинец имеет 24 победы в 24 боях, из которых 15 завершил нокаутом.

Джейк Пол провел 14 поединков в профессиональном боксе, одержал 12 побед и потерпел два поражения. Американец не имеет опыта выступлений в ММА на профессиональном уровне, что также влияет на позицию команды Усика.

Джон Джонс длительное время был чемпионом UFC и входит в число самых успешных бойцов в истории организации. Его возможный поединок с Усиком рассматривается как кроссовер между двумя дисциплинами.

Команда украинца продолжает анализировать варианты для следующего боя после Рико Верховена, с которым они сразятся в мае в Египте.

