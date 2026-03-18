Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Команда Усика хочет бой со звездой UFC в боксе, а не Джейком Полом в MMA

Команда Усика хочет бой со звездой UFC в боксе, а не Джейком Полом в MMA

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 13:26
Александр Усик. Фото: Reuters

Команда Александра Усика не рассматривает вариант боя по правилам ММА против Джейка Пола. Зато в лагере украинского чемпиона допускают возможность кроссоверного поединка с экс-чемпионом UFC Джоном Джонсом.

Об этом заявил директор команды Усика Сергей Лапин в комментарии для talkSPORT, передает портал Новини.LIVE.

Усик сменил приоритеты в ММА

Лапин уточнил, что поединок с Джейком Полом именно в ММА пока не входит в планы. По его словам, команда сосредоточена на других форматах и не ведет предметных переговоров относительно такого боя.

"Бой с Джейком Полом по правилам ММА на данном этапе не рассматривается",- сказал Лапин.

Ранее Усик активно продвигал идею боя в ММА, но мнение о Джейке Поле команда изменила после того, как того нокаутировал Энтони Джошуа.

В то же время представитель Усика очертил другой возможный сценарий. Речь идет о поединке против Джонса, который является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе и имеет опыт выступлений на самом высоком уровне смешанных единоборств.

Лапин отметил, что такой бой может состояться в США и привлечь значительное внимание. По его словам, противостояние лучшего бойца ММА в супертяжелом весе и одного из ведущих боксеров современности может стать большим событием.

Александр Усик остается чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF. Украинец имеет 24 победы в 24 боях, из которых 15 завершил нокаутом.

Джейк Пол провел 14 поединков в профессиональном боксе, одержал 12 побед и потерпел два поражения. Американец не имеет опыта выступлений в ММА на профессиональном уровне, что также влияет на позицию команды Усика.

Джон Джонс длительное время был чемпионом UFC и входит в число самых успешных бойцов в истории организации. Его возможный поединок с Усиком рассматривается как кроссовер между двумя дисциплинами.

Команда украинца продолжает анализировать варианты для следующего боя после Рико Верховена, с которым они сразятся в мае в Египте.

Напомним, Мирон Маркевич оценил состав Сергея Реброва на игру со Швецией.

Также ранее британский проспект Мозес Итаума припомнил Усику одно интевьюдокрикнул Александру Усику за его высказывания.

Александр Усик UFC Джон Джонс Джейк Пол Сергей Лапин
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации